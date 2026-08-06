Torneo Oficial A2: UNL superó a CUST B en el inicio de la segunda fecha

Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: "Fue una noche soñada y el viento me ayudó"

Julián Palacios valoró el triunfo de Unión: "Era lo que necesitábamos"

La pasión de Unión ya se vive: todo el color de la previa en el 15 de Abril

Spahn confirmó que Unión dejaría la Liga Nacional para jugar la Liga Argentina: "Es mucho más viable"