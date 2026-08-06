UNL (1-1) superó como visitante a CUST B (0-2) por 60 a 44, en un cotejo que abrió la segunda jornada del Torneo Oficial A2.
Torneo Oficial A2: UNL superó a CUST B en el inicio de la segunda fecha
UNL dio la nota y como visitante le ganó a CUST B por 60-44, en el cotejo que abrió la segunda fecha del Torneo Oficial A2.
Por Ovación
6 de agosto 2026 · 08:45hs
La programación continuará este jueves con tres partidos.
TORNEO OFICIAL - A2 - FECHA 2
Miércoles 5 de agosto
CUST B 44 (Nicolás Nessier 16) - UNL 60 (Franco Pérez 27)
Jueves 6 de agosto
21.30 Kimberley vs. Santa Rosa
21.30 Regatas Coronda vs. Macabi
21.30 Alumni vs. Almagro B
Lunes 10 de agosto
21.00 Centenario vs. Argentino (SC)
Libre: Regatas (SF)