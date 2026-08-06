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Torneo Oficial A2: UNL superó a CUST B en el inicio de la segunda fecha

UNL dio la nota y como visitante le ganó a CUST B por 60-44, en el cotejo que abrió la segunda fecha del Torneo Oficial A2.

Ovación

Por Ovación

6 de agosto 2026 · 08:45hs
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Torneo Oficial A2: UNL superó a CUST B en el inicio de la segunda fecha

UNL (1-1) superó como visitante a CUST B (0-2) por 60 a 44, en un cotejo que abrió la segunda jornada del Torneo Oficial A2.

La programación continuará este jueves con tres partidos.

TORNEO OFICIAL - A2 - FECHA 2

Miércoles 5 de agosto

CUST B 44 (Nicolás Nessier 16) - UNL 60 (Franco Pérez 27)

Jueves 6 de agosto

21.30 Kimberley vs. Santa Rosa

21.30 Regatas Coronda vs. Macabi

21.30 Alumni vs. Almagro B

Lunes 10 de agosto

21.00 Centenario vs. Argentino (SC)

Libre: Regatas (SF)

Torneo Oficial UNL CUST
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