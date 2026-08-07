Continúa la búsqueda del joven desaparecido mientras practicaba kitesurf en El Chaquito

El operativo para encontrar a Fernando Cappi se reanudó este viernes luego de que las tareas fueran suspendidas por la falta de visibilidad y las condiciones climáticas adversas en la laguna Setúbal

La intensa búsqueda de Fernando Javier Cappi , el joven de 32 años que desapareció mientras practicaba kitesurf en Paraje El Chaquito , jurisdicción de Monte Vera , se reanudó a primera hora de este viernes luego de que el operativo fuera interrumpido el jueves al atardecer por las malas condiciones climáticas y la escasa visibilidad.

El procedimiento está encabezado por efectivos de la Comisaría 20ª de Monte Vera y de la Brigada de Buzos Tácticos de la Policía de Santa Fe, quienes desde la tarde del jueves realizan rastrillajes en la zona de la laguna Setúbal con el objetivo de localizar al deportista.

Cómo comenzó el operativo de búsqueda

La intervención se inició alrededor de las 14.20 del miércoles, cuando la Central de Emergencias 911 recibió un llamado que alertaba sobre la desaparición de un hombre que practicaba kitesurf en la costa de El Chaquito.

Al llegar al lugar, los policías entrevistaron a una mujer de 28 años, pareja de Fernando Javier Cappi, quien manifestó que fue la última persona en verlo antes de que desapareciera de la superficie del agua.

A partir de ese momento se desplegó un importante operativo de búsqueda que incluyó la participación de especialistas de la Brigada de Buzos Tácticos, quienes realizaron intensos rastrillajes en el sector señalado. Sin embargo, la llegada de la noche, sumada a las condiciones meteorológicas desfavorables, obligó a suspender las tareas hasta la mañana de este viernes.

La investigación continúa

El hecho fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que puso en conocimiento de la situación al fiscal de Flagrancia de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Como parte de la investigación, el fiscal ordenó la elaboración de un informe detallado sobre lo ocurrido y la incorporación del testimonio de la pareja del deportista, quien además fue la encargada de radicar la denuncia por la desaparición.

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