Franco Colapinto confirmó en redes sociales haber sufrido un robo en Italia

El piloto argentino Franco Colapinto realizó un posteo en Instagram en el que brindó detalles de lo ocurrido.

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, afirmó, mediante un posteo en redes sociales, haber sufrido un robo en las últimas horas durante sus vacaciones en Italia.

El corredor de la escudería francesa Alpine informó que le robaron “todo” y detalló, principalmente, la pérdida de ropa y una matera.

A pesar de haber tenido que atravesar una mala experiencia, Colapinto se encuentra de vacaciones hasta el regreso de la temporada 2026 de la Fórmula 1, que se dará con la duodécima fecha en el Gran Premio de los Países Bajos, a disputarse el domingo 23 de agosto en el circuito de Zandvoort.

Con una publicación y una historia en su cuenta oficial de Instagram, el piloto argentino Franco Colapinto comentó haber sufrido un robo durante las semanas de parate en medio de la temporada de la F1.

Sin dar detalles sobre cómo sucedió el ilícito, aunque con un estado de ánimo positivo que indica que no habría sufrido lesiones físicas, Colapinto lamentó principalmente la pérdida de objetos de valor sentimental.

Entre ellos, el representante de Alpine reclamó la sustracción de ropa y una matera, junto a su respectivo mate, ironizando: “Estoy seguro que no les va a gustar el mate”.

Con su habitual sentido del humor, Colapinto deseó que los delincuentes que se adueñaron de sus pertenencias “las disfruten”, aseguró que publicó sus “ultimas fotos” utilizando las prendas de ropa que había perdido, remarcó la ironía de que “europeos le robaran todo a un argentino” y sentenció que, como en Argentina nunca le robaron, el país es “más seguro que Europa”.

Las publicaciones en Instagram de Franco Colapinto