Chiqui Tapia: "Me gustaría ser el presidente de la AFA en el Mundial 2030"

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, ratificó su deseo de continuar su mandato en la entidad hasta 2030 , año en el que la Selección argentina debutará como local en el estadio Monumental.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas , el presidente agregó que su “plan A, B y C” es la continuidad del entrenador Lionel Scaloni , cuyo éxito en el seleccionado catalogó como suyo por “haber sabido elegir quién tenía que encabezar el proyecto”, aunque prefirió “no tenerlo encadenado”.

Por otro lado, el mandatario negó que haya habido sanciones por parte de la FIFA por la recordada bandera sobre las Islas Malvinas tras el triunfo argentino ante Inglaterra, en la semifinal del pasado Mundial, y no pudo dar detalles sobre la próxima organización de la Copa América, que aún no tiene sede confirmada.

En un reportaje en el que valoró la importancia de la bandera que reclama por las Islas Malvinas y apareció tras la semifinal del Mundial, ya que instaló el tema en la agenda mundial y “hace tiempo que no se hablaba”, Claudio Tapia valoró lo hecho por la Selección argentina en la última Copa del Mundo, en la que cumplió el objetivo de jugar los ocho partidos.

Qué dijo Chiqui Tapia, titular de la AFA, sobre el partido ante Inglaterra

Sobre el mencionado encuentro ante Inglaterra, el presidente de AFA confirmó haber estado intranquilo en los momentos previos al encuentro, ya que el mismo contaba con “cargas emocionales” y arrastraba el deseo de la gente de ganarlo, aunque los jugadores “estaban tranquilos”. Además, valoró haber sido felicitado por Debbie Hewitt, la presidenta de la asociación inglesa de fútbol, después del encuentro.

Luego de asegurar que lo enojaban todas las teorías conspirativas que afectaron a la Selección durante toda su participación, el mandatario aseguró que no tendrá influencia en la continuidad del entrenador Lionel Scaloni y el astro Lionel Messi, que deberán tomar la decisión que sientan correcta.

Sin poder dar detalles sobre qué país organizará la próxima Copa América, a disputarse el año próximo, Tapia afirmó que le gustaría ser el presidente de la AFA durante el próximo Mundial 2030, en el que tiene un plan junto a la Conmebol: aumentar a 64 las plazas de clasificación directa, para que tanto Argentina como Uruguay y Paraguay puedan ser locales durante toda la primera fase.

Por último, el mandatario hizo referencia a la actualidad del fútbol argentino, en el que valoró que los clubes tengan la “posibilidad de tener visitantes” en los torneos locales, calificó de “justo” que el líder de la tabla anual sea proclamado campeón y se enalteció ya que, gracias a su gestión, Estudiantes pudo levantar una inhibición en los últimos días, a pesar de ser un enemigo declarado de su continuidad.

Luego de volver a defender los torneos de 30 equipos, aunque algunos años atrás afirmaba que la cantidad de equipos en Primera debía reducirse a 18, el presidente de la AFA aseguró tener buena relación con las dirigencias de Boca y River, a pesar de ser más cercano con Juan Román Riquelme, comentó que “el mejor fútbol del mundo es el argentino” y sentenció, en cuanto a los comentarios contrarios a su ciclo: “No me meto en las particularidades de cada club, a veces uno quiere decir una cosa y le sale otra. Me puede gustar o no, pero los entiendo”.