La búsqueda de Fernando Cappi se concentra en las zonas de El Chanquito y los Espigones. Tras el hallazgo del vela y las líneas de control, deportistas náuticos recorren la superficie por cuadrantes. Destacan que el joven utilizaba una tabla especial con botas fijas acordonadas .

Desaparición del kitesurfista en la Setúbal: hallaron la cometa de Fernando y rastrean la zona por cuadrantes

A la par de los rastrillajes oficiales desplegados por las fuerzas de seguridad, allegados y deportistas náuticos de la ciudad montaron un operativo de búsqueda independiente por agua para dar con el paradero de Fernando, el joven kitesurfista desaparecido en aguas de la Laguna Setúbal .

Las tareas con embarcaciones particulares se concentran en las inmediaciones de la zona conocida como El Chanquito (jurisdicción de Monte Vera) y el sector de los Espigones, trayectorias habituales para la navegación cuando predominan vientos intensos. La búsqueda cobró mayor precisión geográfica luego de que durante las últimas horas se lograra hallar la cometa (vela) y las líneas de control con las que navegaba la víctima.

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"Acabamos de salir con un equipo de lanchas hacia la laguna. Estamos dividiendo la superficie en cuadrantes y recorriendo los lugares donde consideramos que podemos encontrar a Fernando", explicó Diego Sixto, instructor de deportes náuticos y participante del operativo voluntario.

Las condiciones del viento y la mecánica del equipamiento

En diálogo con los medios, el instructor Diego Sixto analizó las condiciones meteorológicas imperantes durante la tarde del hecho y descartó que la intensidad de las ráfagas representara por sí misma una maniobra inviable para un practicante con experiencia: "Para la gente que navega bien, el viento de ayer era excepcional. Salir a navegar cuando la tormenta ya se había establecido y el viento estaba estable no supone ningún problema si se cumplen las normas de seguridad".

Respecto a la mecánica de desprendimiento del equipo y el estado de los elementos hallados, el profesional aportó un dato técnico relevante sobre el calzado que llevaba el deportista:

Sistemas de seguridad de la vela: explicó que los cometas cuentan con dos mecanismos de eyección y que la desvinculación total del deportista solo se ejecuta ante un riesgo extremo.

Calzado y tabla especial: confirmó que la cometa fue localizada sin la tabla. "Fernando utilizaba una tabla diferente a la habitual, con botas fijas que van acordonadas y que emplea un porcentaje mínimo de practicantes. Estimamos que aún la tiene puesta", detalló Sixto.

El momento de la desaparición

Según señalaron los integrantes de la comunidad náutica, Fernando no se encontraba en soledad al momento de ingresar al agua, sino que había compartido la jornada con otros deportistas que progresivamente fueron retirándose del río.

Su compañera permaneció en la costa registrando la actividad mediante fotografías y videos. Desde la orilla, la joven presenció el instante preciso en que la cometa se desprendió del cuerpo del kitesurfista y, pocos segundos después, perdió el contacto visual con él en medio de la marejada.

Finalmente, Sixto justificó por qué el sector de El Chanquito se consolidó como un polo de atracción para la disciplina: "Con la histórica bajante del río, esa zona ofreció una playa extensa y aguas poco profundas, ideales para restablecerse ante una caída. En los últimos años la gente se acostumbró a concurrir allí y la práctica continuó más allá de que el nivel del agua haya subido en el último tiempo".