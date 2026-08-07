Todo listo para el festival de boxeo en el Centro Gallego de Santa Fe

Organizado por el gimnasio Upper y Parque Garay, con un fondo entre púgiles profesionales, mientras que también habrá más de diez combates amateurs con deportistas de la región en el Centro Gallego.

En la presente jornada de viernes se llevará a cabo un atractivo festival de boxeo con la participación de competidores de toda la región. Organizado por el gimnasio Upper y Parque Garay, tendrá lugar en las instalaciones del Centro Gallego de la ciudad de Santa Fe, ubicado en avenida Galicia 1357, a partir de las 21 horas.

La convocatoria contará con la supervisión de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe, tendrá una pelea de fondo profesional, entre un púgil santafesino, y otro cordobés, mientras que también se desarrollarán 12 combates entre púgiles amateurs pertenecientes a gimnasios y academias de la capital provincial y la región. Se trata de boxeadores de Esperanza, Paraná, Gálvez, Desvío Arijón, Cañada Rosquín, Willie Pep, Chino Box, King Box, Boxer y Establo de Santo Tomé.

"Estamos con muchas expectativas, llevamos una buena cantidad de eventos, los cuales siempre anduvieron muy bien, y como siempre, en el Centro Gallego la gente responde más que satisfactoriamente. En esta oportunidad volvemos a avenida Galicia, desde las 21 horas. Va a contar con más de diez peleas, tanto masculinas como femeninas, con chicos que se están despidiendo como amateur ya que van a pasar a ser profesionales. El programa será de un buen nivel, viene gente de toda la región, y lógicamente varios gimnasios de la ciudad" le dijo Orlando Azcurra responsable del gimnasio Parque Garay, organizador de la velada.

Detalles del festival de boxeo en el Centro Gallego

En la tarde del jueves se llevó a cabo el tradicional pesaje para la pelea entre púgiles rentados, que animarán en el fondo el santafesino Cristian Balbuena con el cordobés Mauro Esteban Montenegro en categoría pluma y pactado a cuatro asaltos. En la váscula, Balbuena del gimnasio Upper arrojó 56.300 kg, mientras que el representante de la provincia de Córdoba de el Aguante Boxing Club 56.100 kg.

El santafesino Balbuena de 22 años y entrenado por Lucho Fernández en el gimnasio Upper de Santa Fe afrontará su segundo combate como profesional. Será en el mismo escenario en el que en el mes de abril pasado consiguió superar por puntos en fallo dividido ante Julio César Tosoratto de la localidad cordobesa de Morteros. Por su parte, el Chispa Montenegro, de Córdoba Capital, en su debut ya hace varios años, en julio de 2022, fue derrotado por la vía rápida por Sergio Medina Lucero en el polideportivo General Paz de Córdoba.

En cuanto a los combates amateurs el programa quedó establecido de esta manera: Milagros Andrighetto del gimnasio Snap peleará con Sofía Silva del Moto Box (en hasta 56kg); Andrés Calderón del Upper con Bruno Gamarra del King Box (en hasta 64kg), Camilo Ojeda del Willie Pep con Mauricio Santillán del Toledo Boxing (hasta 75kg), Virginia Lugo del Upper con Yoana Aguilar de Maquinita Boxing (hasta 60kg), Kevin Fernández del Willie Pep con Alan Bataglia (hasta 69kg.), y Federico Palavecino del Upper con Franco Ojeda del Chino Box (hasta 64kg).

El Chispa Montenegro de Córdoba y Cristian Balbuena del Upper animarán la pelea de fondo profesional.

También se medirán Aníbal Chaparro del Boxer con Martín Mottura del Toledo Boxing (hasta 60kg), Emilce Chelini del Upper con Analía Bordón del Teo Box (hasta 56kg.), Pablo Sochnink del Ceaf de Santo Tomé con Brian Torres del Boxing Center (hasta 75kg.), Joana Angelini del Upper con Ana Aimo del Puma Boxing (hasta 69kg), Máximo Martínez de El Establo Box con Lautaro Balbo del Boxing Center (hasta 64kg.) y Alexander Molina del Willie Pep con Uriel González de Desvío Arijón (hasta 64kg.)

Varios santafesinos se presentan en Paraná

Con la participación de varios boxeadores de gimnasios de la ciudad de Santa Fe, este viernes 7, a partir de las 21, en las instalaciones del Club Palma Juniors, se llevará a cabo una velada amateur que contará con 12 peleas. El espectáculo, es organizado por el técnico local Nicolás Pagliaruzza y será fiscalizada por la Comisión Municipal de Box (CMB) de la capital entrerriana. Las entradas anticipadas pueden conseguirse en los distintos gimnasios de la ciudad a un valor de 10.000 pesos, mientras que en puerta costarán 12.000.

La cartelera con boxeadores santafesinos en Palma Juniors de Paraná es la siguiente: Lucio Borbuote (Team Peligro) con Tomás Cuatrín (Ministerio Box), en categoría hasta 69 kilos; Bautista Albornoz (Payabox) con Alejandro Díaz (Santa Fe), en categoría Hasta 64 kilos; Said Colman (Saavedra Box) con Maxi Cariaga (Santa Fe), en categoría Hasta 53 kilos; Johana Beber (Payabox) con Belén Díaz (Santa Fe), en categoría hasta 60 kilos; Jonathan Gómez (Boxing Paraná) con Juan Galaván (Santa Fe), en categoría hasta 64 kilos.

También pelearán en la capital entrerriana: Pedro Beckman (Payabox) con Leonardo Alviso (Santa Fe), en categoría hasta 64 kilos; Tomás Omar (Payabox) con Agustín Comas (Motobox), en categoría hasta 75 kilos; Dylan Zapata (Motonox) con Agustín Ramírez (Team Pistrilli), en categoría hasta 64 kilos; Francisco Almirón (Payabox) con Máximo Candia del Thunder Box (Santa Fe), en categoría hasta 60 kilos; Pablo Rodríguez (Santa Fe) con Jonathan Salcedo (Santa Fe), en categoría hasta 64 kilos; y Zamira Beber (Payabox) con Gianella Rodríguez (Santa Fe), en categoría hasta 60 kilos.