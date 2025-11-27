Uno Santa Fe | Ovación | Torneo Oficial

Torneo Oficial A2: un corte de luz en el sur de la ciudad opaco la programación

La primera semifinal del Torneo Oficial A2 quedó en suspenso, por un corte de luz, cuando Regatas Coronda le ganaba a Colón en el Roque Otrino.

27 de noviembre 2025 · 08:14hs
Torneo Oficial A2: un corte de luz en el sur de la ciudad opaco la programación

Regatas Coronda le ganaba a Colón en el Roque Otrino por la mínima diferencia al promediar el tercer cuarto la primera semifinal A2, pero un corte de luz obligó a suspender las acciones.

Lo propio sucedía con Kimberley, que estaba cerca de batir a CUST B por el Hexagonal para dirimir posiciones en el ascenso.

TORNEO OFICIAL - NIVEL A2 - SEMIFINALES - JUEGO 1

Miércoles 26 de noviembre

Colón (SF) 31 - Regatas Coronda 32 (susp. a -3'50'' de TC)

Jueves 27 de noviembre

21.30 Alumni (LP) vs. República del Oeste

TORNEO OFICIAL - NIVEL A2 - RECLASIFICACIÓN - FECHA 1

Miércoles 26 de noviembre

Macabi 63 (Emiliano Fabrissin 25) - UNL 68 (Franco Pérez 16)

Kimberley 63 - CUST B 61 (susp. a -33''6 del epílogo)

Jueves 27 de noviembre

21.30 Almagro B vs. Santa Rosa

Fuente: ASB

Torneo Oficial Regatas Colón
