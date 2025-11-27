Torneo Oficial A2: un corte de luz en el sur de la ciudad opaco la programación La primera semifinal del Torneo Oficial A2 quedó en suspenso, por un corte de luz, cuando Regatas Coronda le ganaba a Colón en el Roque Otrino. Por Ovación 27 de noviembre 2025 · 08:14hs

Regatas Coronda le ganaba a Colón en el Roque Otrino por la mínima diferencia al promediar el tercer cuarto la primera semifinal A2, pero un corte de luz obligó a suspender las acciones.

Lo propio sucedía con Kimberley, que estaba cerca de batir a CUST B por el Hexagonal para dirimir posiciones en el ascenso.

TORNEO OFICIAL - NIVEL A2 - SEMIFINALES - JUEGO 1 Miércoles 26 de noviembre Colón (SF) 31 - Regatas Coronda 32 (susp. a -3'50'' de TC) Jueves 27 de noviembre 21.30 Alumni (LP) vs. República del Oeste TORNEO OFICIAL - NIVEL A2 - RECLASIFICACIÓN - FECHA 1 Miércoles 26 de noviembre Macabi 63 (Emiliano Fabrissin 25) - UNL 68 (Franco Pérez 16) Kimberley 63 - CUST B 61 (susp. a -33''6 del epílogo) Jueves 27 de noviembre 21.30 Almagro B vs. Santa Rosa Fuente: ASB