Uno Santa Fe | El País | reservas

Las reservas del Banco Central de Argentina en negativo, por 16.000.000.000 de dólares

El número negativo surge de restablecer a las reservas brutas (dólares en caja, oro y otros activos) los pasivos en moneda extranjera de corto y mediano plazo

27 de noviembre 2025 · 10:33hs
Las reservas del Banco Central de Argentina en negativo

ChatGPT

Las reservas del Banco Central de Argentina en negativo

Según los reportes de consultoras privadas y análisis publicados esta semana (fines de noviembre de 2025), las reservas netas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se ubican en terreno negativo. El número exacto se calcula que es un negativo de USD 16.036 millones bajo la metodología del FMI.

banco central luis caputo devaluación economía.jpg
Fachada del Banco Central de la República Argentina.

Fachada del Banco Central de la República Argentina.

¿Por qué tan bajo? Aunque las reservas brutas (el total en la caja) rondan los USD 40.000 millones, al restar los pasivos (deudas exigibles como el swap con China, encajes de los depósitos de la gente y el nuevo swap activado con EE. UU.), el saldo neto "real" cae a ese nivel.

Si se mira el valor de mercado "líquido" sin contar ciertos pasivos del FMI, algunos analistas ven un número apenas positivo o cercano a cero, pero la métrica estándar que mira el mercado para medir la solvencia (la del FMI) arroja ese rojo profundo de 16.000 millones.

Por qué reservas negativas

El número negativo de –UDS 16.036 millones (la cifra de referencia de los analistas en noviembre de 2025 bajo la metodología del FMI) surge de restablecer a las reservas brutas (el total de dólares en caja, oro y otros activos) los pasivos en moneda extranjera de corto y mediano plazo.

  • Intercambio con China. Activación y uso de tramos del acuerdo de intercambio de monedas (yuanes por pesos), que funciona como una deuda. Aproximadamente –UDS 18.000 millones
  • Encajes en USD. Los depósitos bancarios de los ahorristas en dólares. Aunque son privados, el BCRA debe tener el respaldo para ellos. Aproximadamente –UDS 15.000 millones
  • Desembolsos al FMI (EFF). Los fondos ya girados por el Fondo Monetario Internacional que se deben pagar. Aproximadamente –UDS 14.500 millones
  • Swap con el Tesoro de EE. UU. Activación reciente de un acuerdo de intercambio de divisas (u otros repos a corto plazo) para fortalecer la liquidez inmediata. Cerca de –UDS 2.500 millones
  • Reservas Brutas. Total (Oro, derechos especiales de giro del FMI, divisas) +U$S 40.000 millones (aprox.)
reservas Banco Central Argentina dólares swap EE. UU. 1

El plan del gobierno para acumular dólares y salir del cepo

El plan del gobierno para revertir esta situación y obtener un colchón de reservas que permita levantar el cepo se basa en tres pilares, según los anuncios y negociaciones más recientes de fines de 2025:

Financiamiento externo e institucional

Nuevo acuerdo con el FMI: tras un acuerdo con el FMI aprobado en abril de 2025, el gobierno aseguró un flujo de financiamiento de UDS 20.000 millones. Estos diseños buscan reforzar directamente las reservas netas.

Retorno a los mercados: con la fuerte baja del riesgo país, la estrategia es acceder nuevamente a préstamos de bancos y fondos internacionales mediante la colocación de deuda, lo que inyectaría capital fresco.

Inversión extranjera directa: el gobierno busca impulsar la inversión a través de acuerdos bilaterales (como el mencionado con EE. UU.) y desregulaciones, esperando que esos capitales ingresen por el mercado libre y engrosen la oferta de divisas.

Equilibrio fiscal como ancla, la base del plan es el déficit cero

Remonetización: la convicción del gobierno es que al no emitir para financiar el déficit, la inflación se controlará y la demanda de pesos aumentará. Este proceso de "remonetización" es la vía principal para que los dólares comiencen a entrar naturalmente a la economía.

Fin del dólar diferencial: se busca eliminar gradualmente esquemas como el "dólar blend", exigiendo que un porcentaje mayor de las liquidaciones de exportaciones (especialmente el agro) se vendan directamente al BCRA, engrosando así las reservas brutas y netas.

Antes de liberar el cepo por completo, el BCRA busca dar una solución definitiva a los pasivos en pesos (Leliqs y Pases pasivos) para que, al abrir el mercado, no se utilicen esos pesos para comprar dólares, lo que secaría de inmediato las pocas reservas. La idea es que la acumulación de reservas y el saneamiento del balance del BCRA vayan de la mano para que la salida del cepo sea ordenada y sin disrupciones (como ocurrió con el "megacepo" de abril de 2025, que fue una flexibilización parcial).

reservas Argentina dólares swap EE. UU.
Noticias relacionadas
Ricardo Lorenzetti, juez miembro de la Corte Suprema de Justicia

El juez Ricardo Lorenzetti negó que Cristina Kirchner sea una presa política y advirtió sobre el autoritarismo

feriados: uno por uno, como queda el calendario con los dias libres de 2026

Feriados: uno por uno, cómo queda el calendario con los días libres de 2026

Más de 154.000 ampollas de fentanilo contaminado había en circulación

Fentanilo contaminado: el ministro Lugones faltará, otra vez, a la comisión de Diputados este miércoles

la argentina firmo un acuerdo de cooperacion aduanera con ee.uu.: en que consiste y por que es importante para el agro

La Argentina firmó un acuerdo de cooperación aduanera con EE.UU.: en qué consiste y por qué es importante para el agro

Lo último

Primera Nacional: los hermanos Pellerano debutarán como DT en clubes distintos

Primera Nacional: los hermanos Pellerano debutarán como DT en clubes distintos

Reprogramación: las finales del Torneo Oficial se jugarán en diciembre

Reprogramación: las finales del Torneo Oficial se jugarán en diciembre

Colón entró en su cuarto día de paro y el conflicto salarial se agrava

Colón entró en su cuarto día de paro y el conflicto salarial se agrava

Último Momento
Primera Nacional: los hermanos Pellerano debutarán como DT en clubes distintos

Primera Nacional: los hermanos Pellerano debutarán como DT en clubes distintos

Reprogramación: las finales del Torneo Oficial se jugarán en diciembre

Reprogramación: las finales del Torneo Oficial se jugarán en diciembre

Colón entró en su cuarto día de paro y el conflicto salarial se agrava

Colón entró en su cuarto día de paro y el conflicto salarial se agrava

El campeón Rosario Central solo jugó ante dos clasificados a cuartos de final

El "campeón" Rosario Central solo jugó ante dos clasificados a cuartos de final

Un árbitro FIFA dirigirá la final del Reducido de la Primera Nacional

Un árbitro FIFA dirigirá la final del Reducido de la Primera Nacional

Ovación
Colón de San Justo homenajeó a sus campeones de la Liga Senior

Colón de San Justo homenajeó a sus campeones de la Liga Senior

Todos los jugadores de Unión que deben volver en diciembre: cómo llega cada uno

Todos los jugadores de Unión que deben volver en diciembre: cómo llega cada uno

Horas decisivas en Colón: otra rescisión en puerta y continúa la limpieza del plantel

Horas decisivas en Colón: otra rescisión en puerta y continúa la limpieza del plantel

Unión y Colón de San Justo son los finalistas del Clausura Chijí Serenotti

Unión y Colón de San Justo son los finalistas del Clausura Chijí Serenotti

Reprogramación: las finales del Torneo Oficial se jugarán en diciembre

Reprogramación: las finales del Torneo Oficial se jugarán en diciembre

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL