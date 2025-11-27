Uno Santa Fe | Ovación | Lanús

"Gracias Chiqui": un mensaje que sorprendió en Lanús en plena noche de Copa

En el Néstor Díaz Pérez apareció una bandera dirigida a Claudio Tapia, en medio del duelo en el que Lanús quedó afuera del Clausura ante Tigre.

27 de noviembre 2025 · 08:20hs
"Gracias chiqui": la bandera de Lanús

Aun en medio de la tensión por los octavos del Clausura, el estadio Néstor Díaz Pérez vivió un hecho que llamó la atención propia y ajena. En una de las cabeceras apareció una bandera con un mensaje directo: “Gracias Chiqui”, en referencia al presidente de la AFA, Claudio Tapia, gesto que rápidamente comenzó a circular en redes y radios partidarias.

El mensaje, en un momento delicado para la AFA

El telón surgió justo cuando la Asociación del Fútbol Argentino atraviesa investigaciones por presuntas irregularidades en documentación y mientras uno de sus principales patrocinadores, una firma financiera de peso, está bajo la lupa por causas vinculadas a movimientos millonarios. La coincidencia temporal alimentó lecturas y especulaciones entre los propios hinchas.

LEER MÁS: Colón se alineó con Tapia en medio del escándalo institucional en AFA

Derrota del Granate, pero con ecos de la Sudamericana

En lo estrictamente deportivo, Lanús no pudo revertir su suerte: cayó 1-0 ante Tigre y quedó afuera nuevamente en la primera instancia de playoffs, tal como en el Apertura. Sin embargo, el clima no fue exclusivamente negativo. Tras la eliminación, volvió a escucharse el “Dale campeón”, todavía fresco el recuerdo de la Copa Sudamericana obtenida el fin de semana previo.

El contraste entre el presente local adverso, el reciente éxito internacional y la bandera dedicada a Tapia convirtió la velada en una mezcla de festejo, sorpresa y ruido político-futbolero, elementos que el ambiente del Granate no suele dejar pasar inadvertidos.

