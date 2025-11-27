Todos los jugadores de Unión que deben volver en diciembre: cómo llega cada uno

Unión debe resolver el futuro de más de diez jugadores que vuelven en diciembre. Cómo rindió cada uno, qué dice su contrato y qué puede decidir el club.

Unión se prepara para un cierre de año con múltiples decisiones deportivas, ya que en diciembre finalizan varios préstamos y más de diez jugadores deberán retornar al club. Con realidades muy distintas, minutos desparejos y situaciones contractuales particulares, la dirigencia deberá definir caso por caso pensando en el armado del plantel 2026.

El delantero paraguayo completó una temporada sobresaliente en Palestino , donde disputó 40 partidos , sumó 2.426 minutos , marcó 13 goles y dio 2 asistencias . Su momento más resonante llegó ante Unión por la Copa Sudamericana, cuando anotó los dos goles del triunfo chileno. Tras ese partido, recordó su pasado tatengue: “Soy hincha de Unión pero debo defender los colores de Palestino” y “Le tengo un cariño tremendo a Unión, lo sigo siempre”.

El club chileno tiene una opción de compra de 1 millón de dólares por el 60% del pase que pertenece a Unión, pero aún no la ejecutó. A esto se suma un factor nuevo: Alianza Lima, equipo dirigido por Néstor “Pipo” Gorosito, ya manifestó interés formal en adquirirlo. Con 27 años y experiencia internacional, Marabel aparece como un activo valioso en el mercado y su retorno a Santa Fe dependerá de muchas negociaciones.

Enzo Roldán: pocos minutos en Platense y una cláusula que puede definir su destino

El mediocampista pasó un año opaco en Platense, donde apenas jugó 9 partidos y acumuló 142 minutos. Su préstamo finaliza en diciembre y, aunque debe volver a Unión, el club calamar cuenta con una opción para comprar el 50% del pase. La decisión en Vicente López todavía no está tomada, pero los bajos minutos no ayudan a que la ejecuten.

Si Platense no avanza, Unión deberá evaluar si Roldán ingresa nuevamente en la consideración del cuerpo técnico o si se analiza otra salida.

Juan Ignacio Bircher: un 2005 de proyección que sumó experiencia en el Federal A

El volante central, categoría 2005, fue cedido a Ben Hur de Rafaela, donde jugó 4 partidos y 35 minutos en el Torneo Federal A. Bircher dejó su huella en 2023 cuando brilló en el clásico de Copa Santa Fe y fue elegido mejor jugador de las inferiores en los premios internos del club. Unión lo sigue de cerca como un proyecto valioso.

Gastón Arturia: continuidad en Ecuador para recuperar rodaje

El marcador central, que también puede desempeñarse como lateral, fue el único refuerzo del que Unión no llegó a disponer. Optó por emigrar a Orense SC de Ecuador, donde tuvo regularidad: 18 partidos y 1.430 minutos. También había tenido ofertas de la Primera Nacional. Su vuelta dependerá de si Madelón busca variantes en la zaga.

Nahuel Blanco: un delantero con minutos en el Federal A

Actualmente en Sportivo Las Parejas, el atacante disputó 21 partidos, acumuló 853 minutos y convirtió 2 goles. Unión evaluará si su crecimiento en competencia puede transformarlo en alternativa para el próximo año o si se buscará una nueva cesión.

Lisandro Morales: lateral derecho con rodaje en Atlético de Rafaela

El defensor jugó 8 partidos y sumó 500 minutos en Atlético de Rafaela. En Unión, el puesto está bien cubierto, por lo que su retorno podría depender de movimientos en el mercado o de la planificación de recambio para 2026.

Tomás González: uno de los que más jugó fuera del club

El delantero tuvo una temporada activa en Arsenal, con 28 partidos, 1.561 minutos, 4 goles y 3 asistencias. Su desempeño lo posiciona como uno de los retornos con mayor competencia externa acumulada. Unión deberá decidir si pelea un lugar o si continúa su carrera en Buenos Aires.

Franco Ratotti: gol en Chile y adaptación rápida

Cedido en agosto a Unión Española, el joven delantero aprovechó el poco tiempo: jugó un puñado de partidos y anotó su primer gol en Primera División ante Huachipato en un triunfo 4-2. Su experiencia internacional puede valorizarlo, pero su regreso dependerá del cupo ofensivo de Unión.

Tomás Romero: minutos en la MLS y buena estadística

El arquero de 1,84 m jugó 5 partidos en Houston Dynamo, sumó 383 minutos, recibió 3 goles y mantuvo el arco en cero en dos partidos. Su cesión en Estados Unidos le dio roce en una liga competitiva. Si vuelve, podría ser opción como segundo o tercer arquero.

Pablo Palacio: muchos minutos en Ferro y un pase mayoritariamente tatengue

El delantero, cuyo pase pertenece en un 75% a Unión, disputó 28 partidos, 1.690 minutos y dio 2 asistencias en Ferro. Antes también fue cedido a otros clubes de ascenso. Con ritmo y presencia, podría ser evaluado para una pretemporada o una nueva negociación.

Jeremías Bustos: mediocampista con gol y recorrido en el ascenso

En 9 de Julio, Bustos actuó como volante por izquierda o interior, con 27 partidos, 1.858 minutos, 3 goles y varias asistencias. Su polifuncionalidad lo convierte en un jugador a observar, especialmente si Unión busca ampliar variantes en el medio.

“Pájaro” Juárez: volante ofensivo con minutos en Jujuy

En Gimnasia de Jujuy, Juárez jugó 21 partidos, sumó 681 minutos y repartió 2 asistencias. Mostró dinámica y agresividad en ataque, aunque sin terminar de consolidarse como titular. Su vuelta dependerá de necesidades específicas en la zona de volantes ofensivos.