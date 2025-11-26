"Central es del interior y les debe romper los huevos que haya hecho esta campaña"

Ariel Holan se mostró muy molesto por las críticas que recibió Rosario Central luego de que la AFA le diera el título por ser el mejor equipo del año

La polémica alrededor de la proclamación de Rosario Central como campeón de la Liga 2025 se adueñó del fútbol argentino, una controversia que se agudizó tras el pasillo de espaldas por parte de Estudiantes en la antesala del choque por los octavos de final del Torneo Clausura.

Pocos días después de la eliminación del Canalla habló Ariel Holan y dejó su teoría sobre el causal del enfado en un sector del grupo del fútbol argentino al conocerse la condecoración a su equipo.

En diálogo con Bamboo Play, el mandamás de la Academia rosarina reiteró su indignación por las críticas y argumentó que se trata de una visión unitaria, donde no está bien visto que prosperen los equipos por fuera de Buenos Aires: "Entonces digo, ¿por qué le bajan el precio? Pero también ahí, pienso: ‘Central es del interior y les debe romper los huevos a todos soberanamente que Central haya hecho esta campaña’. Entonces van a lo de los penales y fueron todos penales. Y si alguno no fue, hubo un penal anterior que no cobraron. Pero cuando le toca a los otros nadie dice nada”, disparó.

Holan también se lamentó por los fuertes cuestionamientos que recibió Ángel Di María, respaldando a su jugador y destacando su lugar en la historia del fútbol argentino. “A mi me da mucha bronca, pero somos capaces de hasta de poner en tela de juico a uno de los futbolistas más importantes, sin ninguna duda, sino el más… Porque cuando vos hacés la cuenta de la trascendencia que tuvo Fideo en los trofeos que gritan todas las camisetas", explicó el ex-Independiente.

Estos dichos del entrenador coinciden con sus dichos tras caer 1-0 a manos del Pincha, donde calificó como una falta de respeto la decisión del plantel visitante de darle la espalda a los locales en el pasillo dispuesto por la AFA. “Nosotros no pedimos nada. Esto fue una decisión de todo el Comité Ejecutivo de la AFA, al cual yo agradezco que hayan tenido la distinción para Rosario Central, de considerar que merecía una estrella más para su vitrina. Que desde ahora más beneficiará a los demás clubes, porque se habló mucho de los torneos largos", lanzó con furia el Profe.

A su vez, Holan agregó: "Yo creo que no fue justo, primero porque esto fue una decisión de todas las autoridades de la AFA, con testigos, no van a ser todos mentirosos, todos estuvieron de acuerdo. Ese reconocimiento, que se puede discutir, porque en Argentina todos orinan agua bendita, todos son unos campeones para decirle al otro todo lo que hace mal":

"Todos tienen la libertad de opinar, cuando de esa libertad pasa a la falta de respeto y a la no deportividad, duele, duele porque somos compañeros de trabajo", cerró el entrenador de Rosario Central