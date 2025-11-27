El sistema de tobilleras duales alerta en tiempo real cuando un agresor viola la restricción judicial. La inversión supera el millón de dólares y cambia el paradigma: ahora la responsabilidad recae sobre el violento y no sobre la víctima.

Tobilleras duales: así funciona la nueva tecnología que se pondrá en marcha contra la violencia de género

El Gobierno de Santa Fe llevó a Rosario la presentación de las nuevas tobilleras duales adquiridas para prevenir hechos de violencia de género. Tras el anuncio oficial del gobernador Maximiliano Pullaro en la capital provincial, funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad mostraron este miércoles cómo operan los dispositivos y el sistema de monitoreo que los acompaña, una inversión que supera los 1,2 millones de dólares .

La actividad se realizó en la Estación Policial Sudoeste , donde se exhibió el funcionamiento del equipo y se hizo una demostración en tiempo real del seguimiento satelital desde la Central de Emergencias 911. Participaron la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani ; la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri ; y el director provincial de Atención de Emergencias, Pablo Polito .

Un sistema que avisa a la Policía y también a la víctima

El corazón del nuevo esquema es el sistema dual: una tobillera electrónica para el agresor y un dispositivo similar a un teléfono celular para la víctima. Ambos trabajan conectados por GPS y bajo monitoreo permanente.

Polito explicó que el cambio es profundo: “La responsabilidad va a estar en cabeza del agresor. Él va a llevar la tobillera 24 horas y deberá mantener todo en funcionamiento. Si no lo hace, incurre en un incumplimiento.”

El rastreador que recibe la víctima activa una alerta cuando el agresor se acerca al perímetro restringido, mientras operadores del 911 se comunican para indicar el resguardo correspondiente.

“Ya no es la víctima la que debe controlar la batería o cargar el dispositivo. Ese estrés se termina”, subrayó el funcionario.

En esta primera etapa, la Provincia cuenta con 200 dispositivos, aunque Pullaro anticipó que la compra podría ampliarse si la demanda lo exige.

“Una decisión política y una inversión histórica”

Orciani remarcó el peso político de la decisión: “Es un altísimo nivel presupuestario que permite sumar una herramienta clave contra un flagelo que afecta a todo el país.”

La funcionaria destacó que la gestión busca fortalecer el sistema de seguridad iniciado en diciembre de 2023 para convertir a Santa Fe en la provincia con mayor nivel de inversión en justicia y seguridad.

Por su parte, Masneri aclaró que no se trata de una acción aislada: “No es entregar un dispositivo y ya. Implica seguimiento, revisión y que los incumplimientos tengan consecuencias efectivas.”

Cómo funcionan los dispositivos

Tobillera electrónica: la porta el agresor denunciado.

Rastreador para la víctima: similar a un celular; avisa si el agresor viola la restricción.

Tecnología: sistema satelital (GPS) con monitoreo permanente del 911.

Objetivo: garantizar una respuesta policial inmediata y prevenir nuevos episodios de violencia.

Las autoridades destacaron que, a diferencia de tecnologías anteriores, el nuevo sistema no exige controles ni tareas a la víctima, lo que representa un cambio de paradigma en la protección y prevención.