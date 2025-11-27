Uno Santa Fe | Ovación | Paraná

Paraná será anfitriona de una nueva edición del Seven de la República

El seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby conoce los rivales que afrontará este fin de semana en la 41° edición del Seven de la República que se realiza en la ciudad de Paraná.

Ovación

Por Ovación

27 de noviembre 2025 · 08:10hs
Santa Fe conoce los rivales que deberá enfrentar en el Seven de la República.  

Santa Fe conoce los rivales que deberá enfrentar en el Seven de la República.

 

Se viene el Seven de la República 2025. El tradicional evento deportivo regresa a la capital entrerriana este sábado 29 y domingo 30 de noviembre. La competencia es organizada por la Unión Entrerriana de Rugby y la Unión Argentina de Rugby y se llevará a cabo en el Parque Urquiza del Club Estudiantes y en la sección la Tortuguita del Paraná Rowing Club. Santa Fe ya conoce los rivales que tendrá en el certamen de juego reducido en la vecina capital provincial.

Santa Fe conoce los rivales para el Seven

Se espera la participación de seleccionados masculinos y femeninos de todo el país, y combinados invitados de Uruguay y Paraguay. La edición 2025 marcará el 41° torneo masculino y la 9ª versión femenina, reafirmando la importancia de esta cita.

Este torneo, considerado uno de los más relevantes de Argentina en la modalidad de rugby seven, volverá a reunir a los mejores equipos de todo el país, junto con selecciones internacionales de Sudamérica, para disputar un evento que no solo destaca por su nivel deportivo, sino también por su tradición y espíritu de camaradería.

El seleccionado de juego reducido de la Unión Santafesina de Rugby integrará la zona 1 junto a los seleccionados de la Unión de Rugby de Mar del Plata, la Unión de Rugby del Nordeste y Oeste de Buenos Aires. El debut del elenco conducido por Pablo Pfirter será el sábado 29 a las 10.20, en cancha 1 del Plumazo del CAE, frente a Nordeste, equipo conformado por jugadores de Corrientes y Chaco.

Posteriormente, los santafesinos jugarán el sábado 29, a las 17.20, en la cancha principal del CAE frente a Oeste de Buenos Aires, mientras que cerrará la jornada inicial ante la Unión de Rugby de Mar del Plata, lo hará a las 19.20, en el escenario central del country de la entidad albinegra entrerriana.

Por su parte, Entre Ríos, jugará a las 11 del sábado 29, en cancha 3, del Paraná Rowing Club, ante la Unión de Rugby de Cuyo. Posteriormente, a las 18, lo hará con Misiones en la Tortuguita, y cerrará ante Salta a las 20 en el mismo escenario remero.

En el caso de la Unión de Rugby de Rosario, arrancará jugando a las 10.40, en cancha 2, frente a San Juan. Luego, a las 17.40, nuevamente en cancha 2, se cruzará con el combinado de Los Dogos de Córdoba. El cierre está pautado para las 20 en cancha 2 ante el seleccionado de la Unión de Rugby de Santiago del Estero.

-Zonas Seven de la República 2025

-Zona Campeonato:

Zona 1: Mar del Plata, Santa Fe, Nordeste, Oeste.

Zona 2: Córdoba, San Juan, Rosario, Santiago del Estero

Zona 3: Salta, Entre Ríos, Cuyo y Misiones.

Zona 4: Tucumán, Buenos Aires, Uruguay y Alto Valle.

Paraná Seven de la República rugby
Noticias relacionadas
La Maratón Acuática Paraná-Santa Fe se realizará en febrero de 2026.

Regresa una tradición del río: la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Gracias chiqui: la bandera de Lanús

"Gracias Chiqui": un mensaje que sorprendió en Lanús en plena noche de Copa

dias, horarios y arbitros definidos para los cuartos de final del clausura

Días, horarios y árbitros definidos para los cuartos de final del Clausura

torneo oficial a2: un corte de luz en el sur de la ciudad opaco la programacion

Torneo Oficial A2: un corte de luz en el sur de la ciudad opaco la programación

Lo último

Ansés oficializó el aumento para diciembre de jubilaciones, pensiones y asignaciones

Ansés oficializó el aumento para diciembre de jubilaciones, pensiones y asignaciones

Unión define su calendario: fechas, descanso y una posible pretemporada en Uruguay

Unión define su calendario: fechas, descanso y una posible pretemporada en Uruguay

El Senador Michlig visitó la nueva sala de extracción de miel de la Cooperativa de Apicultores de Ambrosetti

El Senador Michlig visitó la nueva sala de extracción de miel de la Cooperativa de Apicultores de Ambrosetti

Último Momento
Ansés oficializó el aumento para diciembre de jubilaciones, pensiones y asignaciones

Ansés oficializó el aumento para diciembre de jubilaciones, pensiones y asignaciones

Unión define su calendario: fechas, descanso y una posible pretemporada en Uruguay

Unión define su calendario: fechas, descanso y una posible pretemporada en Uruguay

El Senador Michlig visitó la nueva sala de extracción de miel de la Cooperativa de Apicultores de Ambrosetti

El Senador Michlig visitó la nueva sala de extracción de miel de la Cooperativa de Apicultores de Ambrosetti

Expectativa por una nueva reunión entre pescadores y el Gobierno provincial por la veda pesquera en Santa Fe

Expectativa por una nueva reunión entre pescadores y el Gobierno provincial por la veda pesquera en Santa Fe

Horas decisivas en Colón: otra rescisión en puerta y continúa la limpieza del plantel

Horas decisivas en Colón: otra rescisión en puerta y continúa la limpieza del plantel

Ovación
Colón se alineó con Tapia en medio del escándalo institucional en AFA

Colón se alineó con Tapia en medio del escándalo institucional en AFA

Unión y Colón de San Justo son los finalistas del Clausura Chijí Serenotti

Unión y Colón de San Justo son los finalistas del Clausura Chijí Serenotti

Paraná será anfitriona de una nueva edición del Seven de la República

Paraná será anfitriona de una nueva edición del Seven de la República

Gracias Chiqui: un mensaje que sorprendió en Lanús en plena noche de Copa

"Gracias Chiqui": un mensaje que sorprendió en Lanús en plena noche de Copa

Calendario de GP de Qatar con Franco Colapinto: días, horarios y cómo ver en vivo

Calendario de GP de Qatar con Franco Colapinto: días, horarios y cómo ver en vivo

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL