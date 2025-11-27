Paraná será anfitriona de una nueva edición del Seven de la República

El seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby conoce los rivales que afrontará este fin de semana en la 41° edición del Seven de la República que se realiza en la ciudad de Paraná.

Se viene el Seven de la República 2025. El tradicional evento deportivo regresa a la capital entrerriana este sábado 29 y domingo 30 de noviembre. La competencia es organizada por la Unión Entrerriana de Rugby y la Unión Argentina de Rugby y se llevará a cabo en el Parque Urquiza del Club Estudiantes y en la sección la Tortuguita del Paraná Rowing Club. Santa Fe ya conoce los rivales que tendrá en el certamen de juego reducido en la vecina capital provincial.

Se espera la participación de seleccionados masculinos y femeninos de todo el país, y combinados invitados de Uruguay y Paraguay. La edición 2025 marcará el 41° torneo masculino y la 9ª versión femenina, reafirmando la importancia de esta cita.

Este torneo, considerado uno de los más relevantes de Argentina en la modalidad de rugby seven, volverá a reunir a los mejores equipos de todo el país, junto con selecciones internacionales de Sudamérica, para disputar un evento que no solo destaca por su nivel deportivo, sino también por su tradición y espíritu de camaradería.

El seleccionado de juego reducido de la Unión Santafesina de Rugby integrará la zona 1 junto a los seleccionados de la Unión de Rugby de Mar del Plata, la Unión de Rugby del Nordeste y Oeste de Buenos Aires. El debut del elenco conducido por Pablo Pfirter será el sábado 29 a las 10.20, en cancha 1 del Plumazo del CAE, frente a Nordeste, equipo conformado por jugadores de Corrientes y Chaco.

Posteriormente, los santafesinos jugarán el sábado 29, a las 17.20, en la cancha principal del CAE frente a Oeste de Buenos Aires, mientras que cerrará la jornada inicial ante la Unión de Rugby de Mar del Plata, lo hará a las 19.20, en el escenario central del country de la entidad albinegra entrerriana.

Por su parte, Entre Ríos, jugará a las 11 del sábado 29, en cancha 3, del Paraná Rowing Club, ante la Unión de Rugby de Cuyo. Posteriormente, a las 18, lo hará con Misiones en la Tortuguita, y cerrará ante Salta a las 20 en el mismo escenario remero.

En el caso de la Unión de Rugby de Rosario, arrancará jugando a las 10.40, en cancha 2, frente a San Juan. Luego, a las 17.40, nuevamente en cancha 2, se cruzará con el combinado de Los Dogos de Córdoba. El cierre está pautado para las 20 en cancha 2 ante el seleccionado de la Unión de Rugby de Santiago del Estero.

-Zonas Seven de la República 2025

-Zona Campeonato:

Zona 1: Mar del Plata, Santa Fe, Nordeste, Oeste.

Zona 2: Córdoba, San Juan, Rosario, Santiago del Estero

Zona 3: Salta, Entre Ríos, Cuyo y Misiones.

Zona 4: Tucumán, Buenos Aires, Uruguay y Alto Valle.