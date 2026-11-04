Apareció un chajá en plena calle de barrio Candioti y sorprendió a los vecinos

El ave silvestre fue observada en la intersección de Chacabuco y Sarmiento. Por qué estos ejemplares pueden desplazarse hacia zonas urbanas y qué recomendaciones seguir ante un avistamiento

El ave silvestre fue observada en la intersección de Chacabuco y Sarmiento.

La aparición de un chajá en barrio Candioti , en la ciudad de Santa Fe, rompió con la rutina urbana y despertó la curiosidad de los vecinos. El ave fue vista en la esquina de Chacabuco y Sarmiento , donde su tamaño y su presencia en plena vía pública llamaron la atención de quienes circulaban por el lugar.

El avistamiento volvió a poner el foco en la convivencia entre la fauna silvestre y los espacios urbanos, especialmente en una región como el Litoral, donde las aves encuentran sus hábitats naturales en lagunas, bañados y zonas cercanas a los cursos de agua.

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Cómo es el chajá, una de las aves características del Litoral

El chajá (Chauna torquata) es una de las especies más representativas de los ecosistemas acuáticos de la región. Se trata de un ave predominantemente herbívora que habita en ambientes de aguas poco profundas, como lagunas, esteros y bañados.

Puede alcanzar casi un metro de altura y se caracteriza por su porte robusto y sus potentes vocalizaciones, de las que deriva su nombre popular. Durante las estaciones no reproductivas, especialmente en otoño e invierno, suele agruparse en grandes bandadas que pueden superar los cien ejemplares.

Además, cuenta con mecanismos naturales de defensa: posee unas estructuras puntiagudas, conocidas como chuzas, en la zona de las alas, que utiliza para intimidar y defenderse de posibles depredadores.

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Por qué pueden aparecer chajás en la ciudad de Santa Fe

El desplazamiento de aves propias de ambientes acuáticos hacia zonas urbanas puede responder a diferentes factores climáticos y territoriales. Entre ellos se encuentran las variaciones en los niveles de los ríos y las crecientes, que modifican las condiciones de los humedales y pueden alterar los lugares de alimentación y refugio de distintas especies.

También pueden influir otras situaciones que afectan su hábitat natural, como la presencia de perros en lagunas y bañados, que pueden asustar a las colonias de aves y provocar su desplazamiento.

En esos movimientos, algunos ejemplares pueden verse obligados a sobrevolar sectores urbanizados o detenerse en espacios poco habituales, como calles, veredas y patios de viviendas.

Qué hacer si aparece un chajá en la vía pública

Ante la presencia de un ave silvestre en la ciudad, es importante evitar cualquier intento de captura o manipulación por cuenta propia. Aunque el chajá no suele representar una amenaza para las personas, cuenta con mecanismos de defensa que puede utilizar si se siente acorralado o en peligro.

Las principales recomendaciones son mantener distancia y dejar tranquilo al animal, evitar movimientos bruscos y no intentar alimentarlo ni trasladarlo.

También es importante alejar a perros y gatos del sector para evitar que lo persigan, lo lastimen o aumenten su nivel de estrés.

En caso de encontrar un ejemplar en la vía pública o en un patio particular, se recomienda dar aviso al 911, para que pueda intervenir la Policía Ecológica, cuyos agentes están capacitados para actuar ante situaciones que involucran fauna silvestre.

La recomendación central es no intervenir directamente y permitir que personal especializado evalúe las condiciones del animal y determine cómo proceder para garantizar su resguardo.