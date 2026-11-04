El campeón Gimnasia pisó fuerte en Córdoba y le quitó el invicto a Atenas

Gimnasia (CR), vigente campeón de la Liga Nacional, se impuso por 79-76 como visitante ante Atenas de Córdoba. Además, ganaron Instituto y La Unión de Formosa.

El campeón sigue marcando el camino. Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia consiguió una valiosa victoria como visitante al derrotar a Atenas de Córdoba por 79-76, en uno de los encuentros correspondientes a una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquetbol. El conjunto patagónico volvió a exhibir su jerarquía y capacidad competitiva para superar a uno de los históricos de la competencia.

El triunfo adquiere mayor relevancia por el escenario y el rival. Atenas, máximo ganador de la historia de la Liga Nacional con nueve títulos, había comenzado la temporada con buenas sensaciones, pero se encontró con un Gimnasia que hizo valer su condición de campeón vigente y se llevó un partido muy equilibrado.

Con este resultado, Gimnasia alcanzó un registro de siete victorias y dos derrotas, consolidándose entre los protagonistas del arranque de la competencia. Atenas, por su parte, quedó con cuatro triunfos y dos caídas.

Instituto también festejó en Córdoba

La doble programación en la capital cordobesa tuvo otro encuentro de final ajustado. Instituto defendió su localía y superó a Racing de Chivilcoy por 75-71, en un compromiso que se resolvió por detalles.

La Gloria consiguió así su quinta victoria en ocho presentaciones, mientras que el conjunto bonaerense sufrió su sexta derrota y quedó con un récord de tres triunfos y seis caídas.

La Unión se hizo fuerte en Formosa

En el restante partido de la jornada, La Unión de Formosa consiguió una victoria contundente frente a Argentino de Junín por 73-57.

El equipo formoseño controló el desarrollo del encuentro y logró una diferencia de 16 puntos para quedarse con su segundo triunfo en cuatro presentaciones. Argentino, en tanto, quedó con tres victorias y tres derrotas.

Cómo siguen los partidos de la Liga Nacional

La competencia continuará este miércoles con un partido programado para las 22.05, en La Banda, Santiago del Estero. Allí, Ciclista Olímpico, que presenta un registro de tres victorias y tres derrotas, recibirá a Lanús, que acumula tres triunfos y cinco caídas.