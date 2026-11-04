La fortaleza de Colón en Santa Fe choca con la gran debilidad de Midland fuera de casa

El Colón de Iván Delfino construyó buena parte de su campaña en Santa Fe, mientras que Midland apenas ganó tres de los 18 partidos que disputó como visitante.

El camino de Colón hacia el segundo ascenso tendrá una primera estación en el Brigadier López y, para el Sabalero, los números ofrecen un argumento estadístico importante. En el cruce ante Midland, correspondiente a la fase inicial del Reducido de la Primera Nacional, se enfrentarán dos equipos con realidades muy diferentes cuando juegan fuera de sus estadios.

La fortaleza rojinegra en Santa Fe se contrapone con las dificultades que mostró el conjunto de Libertad cada vez que salió de su cancha.

El encuentro se disputará entre el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre, con día y horario a confirmar. Colón terminó quinto en la Zona A y Midland ocupó la misma posición en la Zona B, aunque el equipo santafesino reunió una mayor cantidad de puntos en la temporada y por eso contará con ventaja deportiva. En consecuencia, si el partido termina empatado, será Colón el que avance a los cuartos de final.

Pero más allá de esa diferencia reglamentaria, el rendimiento de ambos equipos como local y visitante permite encontrar uno de los principales contrastes de la eliminatoria.

El Brigadier, el principal respaldo de Colón

Colón terminó sexto en la tabla general de rendimiento como local, considerando los equipos de las dos categorías. Disputó 18 partidos en el Brigadier López, de los cuales ganó 11, empató cinco y perdió solamente dos.

UNO Santa Fe | José Busiemi

En ese recorrido convirtió 29 goles y recibió apenas 10, con una diferencia favorable de 19 tantos. Sumó 38 puntos sobre 54 posibles, lo que representa una efectividad del 70,37%.

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Los números muestran la importancia que tuvo el estadio rojinegro durante la fase regular. Allí encontró regularidad, consiguió buena parte de los puntos que le permitieron terminar quinto en su zona y construyó una de sus principales fortalezas para llegar al Reducido.

La capacidad para imponerse en Santa Fe también aparece como un factor que puede adquirir un valor determinante en una instancia de eliminación directa, especialmente porque el Sabalero tendrá la obligación de ganar para evitar cualquier sobresalto.

Midland, fuerte en casa pero vulnerable como visitante

El recorrido de Midland presenta una marcada diferencia entre sus actuaciones en Libertad y sus presentaciones fuera de su estadio. Como local fue uno de los equipos más eficaces de toda la competencia: terminó tercero en la tabla general y fue el mejor de la Zona B.

En 18 partidos ganó 12, empató tres y perdió tres. Marcó 26 goles, recibió apenas siete y consiguió una diferencia de +19. Con 39 puntos acumulados, alcanzó una efectividad del 72,22%, incluso superior a la de Colón en el Brigadier.

Sin embargo, el panorama cambia considerablemente cuando le toca salir de casa. Midland terminó vigésimo en la tabla general de visitantes, con apenas tres victorias en 18 presentaciones, siete empates y ocho derrotas.

En condición de visitante convirtió 17 goles y recibió 22, con una diferencia negativa de cinco tantos. Apenas sumó 16 puntos sobre 54 posibles, con una efectividad del 29,63%.

Ese rendimiento representa una de las principales debilidades del equipo que conduce Joaquín Iturrería. La diferencia entre su producción como local y visitante es considerable y constituye un dato que Colón intentará aprovechar en el cruce del Reducido.

La comparación que alimenta la ilusión de Colón

El contraste también se observa cuando se ponen frente a frente los registros de ambos equipos fuera de sus estadios. Colón, pese a no haber tenido una campaña tan sólida como visitante, terminó octavo en la tabla general, con cinco triunfos, siete empates y seis derrotas en 18 encuentros.

El Sabalero convirtió 16 goles, recibió 17 y sumó 22 puntos, con una efectividad del 40,74%. Es decir, consiguió seis puntos más que Midland en la misma cantidad de partidos y una diferencia de rendimiento de más de 11 puntos porcentuales.

La comparación permite dimensionar el escenario que se presenta para el primer cruce eliminatorio: Colón llega respaldado por una campaña consistente en el Brigadier, mientras que Midland deberá afrontar una de las condiciones que más le costaron durante la temporada.

La diferencia es contundente: Colón ganó ocho partidos más que Midland en esas condiciones y consiguió 22 puntos adicionales. También recibió 12 goles menos y convirtió 12 más.

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Por supuesto, las estadísticas no garantizan resultados y el Reducido presenta una exigencia diferente a la de la fase regular. Midland tiene argumentos futbolísticos y ya demostró que puede ser un equipo competitivo, especialmente cuando consigue imponer sus condiciones. Pero deberá trasladar esa fortaleza a un escenario que, de acuerdo con sus números, le resultó mucho más complejo.

Para Colón, el desafío será convertir la ventaja deportiva y el respaldo de su gente en una ventaja futbolística. El Brigadier aparece como un aliado y la floja campaña visitante de Midland, como un dato que alimenta la expectativa sabalera. En un partido en el que el empate también le sirve, el equipo de Delfino tendrá a su favor dos elementos importantes: su rendimiento en casa y la obligación que tendrá el rival de buscar un triunfo fuera de su territorio.