Arrancó la semana de los Interzonales en el Torneo Oficial Prefederal, con la octava victoria en fila para Gimnasia, actual campeón, esta vez contra Rivadavia en el Cerati.
Gimnasia venció a Rivadavia y se aseguró el uno en su zona en el Prefederal
Gimnasia le ganó a Rivadavia, en el Ezequien Ceratti, por 88-81, y se aseguró el primer lugar de su zona en el Oficial Prefederal.
Por Ovación
Asimismo, Banco batió como local a CUST A y El Quillá como visitante en suplementario a Regatas (SF).
Este miércoles por el canal de Youtube ASB se emitirá: Unión B ante Unión A.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 10
INTERZONALES
Martes 23 de septiembre
Rivadavia Juniors 81 (Francisco Spicchiali 21) - Gimnasia 88 (León Alfonso 19)
Regatas (SF) 59 (Augusto Parola 18) - El Quillá 62 (54-54) (Ignacio Locher 17)
Banco Provincial 75 (Conrado Guini 12) - CUST A 70 (Mauricio Bigliani 24)
Miércoles 24 de septiembre
21.30 Unión B vs. Unión A (por el canal de Youtube ASB)
Jueves 25 de septiembre
21.30 Alma Juniors vs. Almagro
Pasa a reprogramación
Sanjustino vs. Colón (SJ)
Posiciones - Zona A: Almagro A 17 (8-1); Unión B 15 (6-3); El Quillá 15 (5-5); Sanjustino 14 (5-4); CUST A 12 (2-8) y Rivadavia 12 (3-7)(-1)
Posiciones - Zona B: Gimnasia 19 (9-1); Alma Juniors 15 (6-3); Banco 14 (4-6); Unión A 13 (4-5); Colón (SJ) 12 (3-6); Regatas (SF) 12 (2-8)
Fuente: ASB