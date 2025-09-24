Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia

Gimnasia venció a Rivadavia y se aseguró el uno en su zona en el Prefederal

Gimnasia le ganó a Rivadavia, en el Ezequien Ceratti, por 88-81, y se aseguró el primer lugar de su zona en el Oficial Prefederal.

Ovación

Por Ovación

24 de septiembre 2025 · 08:09hs
Gimnasia venció a Rivadavia y se aseguró el uno en su zona en el Prefederal

ASB

Arrancó la semana de los Interzonales en el Torneo Oficial Prefederal, con la octava victoria en fila para Gimnasia, actual campeón, esta vez contra Rivadavia en el Cerati.

Asimismo, Banco batió como local a CUST A y El Quillá como visitante en suplementario a Regatas (SF).

Este miércoles por el canal de Youtube ASB se emitirá: Unión B ante Unión A.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 10

INTERZONALES

Martes 23 de septiembre

Rivadavia Juniors 81 (Francisco Spicchiali 21) - Gimnasia 88 (León Alfonso 19)

Regatas (SF) 59 (Augusto Parola 18) - El Quillá 62 (54-54) (Ignacio Locher 17)

Banco Provincial 75 (Conrado Guini 12) - CUST A 70 (Mauricio Bigliani 24)

Miércoles 24 de septiembre

21.30 Unión B vs. Unión A (por el canal de Youtube ASB)

Jueves 25 de septiembre

21.30 Alma Juniors vs. Almagro

Pasa a reprogramación

Sanjustino vs. Colón (SJ)

Posiciones - Zona A: Almagro A 17 (8-1); Unión B 15 (6-3); El Quillá 15 (5-5); Sanjustino 14 (5-4); CUST A 12 (2-8) y Rivadavia 12 (3-7)(-1)

Posiciones - Zona B: Gimnasia 19 (9-1); Alma Juniors 15 (6-3); Banco 14 (4-6); Unión A 13 (4-5); Colón (SJ) 12 (3-6); Regatas (SF) 12 (2-8)

Fuente: ASB

Gimnasia Rivadavia Prefederal
Noticias relacionadas
festejos de gimnasia, union a y union b en el oficial prefederal

Festejos de Gimnasia, Unión A y Unión B en el Oficial Prefederal

union, con la confianza en alza ya le apunta a independiente rivadavia

Unión, con la confianza en alza ya le apunta a Independiente Rivadavia

republica del oeste sigue como unico puntero del clausura femenino

República del Oeste sigue como único puntero del Clausura Femenino

posiciones: union dio un paso gigante en su lucha por la permanencia y se anima a sonar

Posiciones: Unión dio un paso gigante en su lucha por la permanencia y se anima a soñar

Lo último

Javier Milei brindará hoy su mensaje en la Asamblea de la ONU tras llevarse el apoyo de EE. UU.

Javier Milei brindará hoy su mensaje en la Asamblea de la ONU tras llevarse el apoyo de EE. UU.

El arco de Colón cambiaría de dueño: Paredes tendría su oportunidad

El arco de Colón cambiaría de dueño: Paredes tendría su oportunidad

Un bólido cruzó el cielo santafesino: de qué se trata según los expertos

Un bólido cruzó el cielo santafesino: de qué se trata según los expertos

Último Momento
Javier Milei brindará hoy su mensaje en la Asamblea de la ONU tras llevarse el apoyo de EE. UU.

Javier Milei brindará hoy su mensaje en la Asamblea de la ONU tras llevarse el apoyo de EE. UU.

El arco de Colón cambiaría de dueño: Paredes tendría su oportunidad

El arco de Colón cambiaría de dueño: Paredes tendría su oportunidad

Un bólido cruzó el cielo santafesino: de qué se trata según los expertos

Un bólido cruzó el cielo santafesino: de qué se trata según los expertos

Gimnasia venció a Rivadavia y se aseguró el uno en su zona en el Prefederal

Gimnasia venció a Rivadavia y se aseguró el uno en su zona en el Prefederal

Miércoles con algunas nubes en el cielo pero con temperaturas de primavera

Miércoles con algunas nubes en el cielo pero con temperaturas de primavera

Ovación
Colón: se teje una particular alianza política rumbo a las elecciones

Colón: se teje una particular alianza política rumbo a las elecciones

Gimnasia venció a Rivadavia y se aseguró el uno en su zona en el Prefederal

Gimnasia venció a Rivadavia y se aseguró el uno en su zona en el Prefederal

River irá por la épica ante Palmeiras en San Pablo para avanzar en la Libertadores

River irá por la épica ante Palmeiras en San Pablo para avanzar en la Libertadores

El Atlético de Madrid pretende salir de su crisis ante Rayo Vallecano

El Atlético de Madrid pretende salir de su crisis ante Rayo Vallecano

La Roma de Dybala hace su estreno ante Niza en la Europa League

La Roma de Dybala hace su estreno ante Niza en la Europa League

Policiales
Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad