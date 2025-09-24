Gimnasia venció a Rivadavia y se aseguró el uno en su zona en el Prefederal Gimnasia le ganó a Rivadavia, en el Ezequien Ceratti, por 88-81, y se aseguró el primer lugar de su zona en el Oficial Prefederal. Por Ovación 24 de septiembre 2025 · 08:09hs

ASB

Arrancó la semana de los Interzonales en el Torneo Oficial Prefederal, con la octava victoria en fila para Gimnasia, actual campeón, esta vez contra Rivadavia en el Cerati.

Asimismo, Banco batió como local a CUST A y El Quillá como visitante en suplementario a Regatas (SF).

Este miércoles por el canal de Youtube ASB se emitirá: Unión B ante Unión A. TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 10 INTERZONALES Martes 23 de septiembre Rivadavia Juniors 81 (Francisco Spicchiali 21) - Gimnasia 88 (León Alfonso 19) Regatas (SF) 59 (Augusto Parola 18) - El Quillá 62 (54-54) (Ignacio Locher 17) Banco Provincial 75 (Conrado Guini 12) - CUST A 70 (Mauricio Bigliani 24) Miércoles 24 de septiembre 21.30 Unión B vs. Unión A (por el canal de Youtube ASB) Jueves 25 de septiembre 21.30 Alma Juniors vs. Almagro Pasa a reprogramación Sanjustino vs. Colón (SJ) Posiciones - Zona A: Almagro A 17 (8-1); Unión B 15 (6-3); El Quillá 15 (5-5); Sanjustino 14 (5-4); CUST A 12 (2-8) y Rivadavia 12 (3-7)(-1) Posiciones - Zona B: Gimnasia 19 (9-1); Alma Juniors 15 (6-3); Banco 14 (4-6); Unión A 13 (4-5); Colón (SJ) 12 (3-6); Regatas (SF) 12 (2-8) Fuente: ASB