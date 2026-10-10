Torneo Prefederal: Almagro A, Rivadavia, Sanjustino y Alma, derecho a cuartos de final

Crece el reclamo de los vecinos de Santo Tomé por la falta de agua: Assa espera terminar la reparación del acueducto este sábado

Colapinto, frustrado en Singapur: "De los peores balances que tuve en mucho tiempo"

Colapinto largará 15° y Verstappen será el poleman en el GP de Singapur

A Delfino por primera vez los 11 le saldrán de memoria en Colón