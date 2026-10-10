Uno Santa Fe | Ovación | Prefederal

Torneo Prefederal: Almagro A, Rivadavia, Sanjustino y Alma, derecho a cuartos de final

Almagro A, Alma Juniors, Sanjustino y Rivadavia se clasificaron a cuartos de final del Prefederal. En tanto que el resto deberá jugar Play-In.

Ovación

Por Ovación

10 de octubre 2026 · 09:47hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Torneo Prefederal: Almagro A, Rivadavia, Sanjustino y Alma, derecho a cuartos de final

El cierre de la Fecha 11 del Torneo Prefederal, penúltima de la fase regular, determinó los dos elencos por zona que directamente accedieron a cuartos de final.

Son los dos conjuntos de Esperanza junto a Sanjustino y Rivadavia Juniors. El resto buscará posición final la semana entrante pero deberá pasar por el Play-In.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL – FECHA 11

Miércoles 7 de octubre

Sanjustino 90 (Lucas Musante 24) - República del Oeste 77 (Guido Baldani 21)

El Quillá 56 (Matías Manattini 15) - Gimnasia 68 (León Alfonso 20)

Colón (SJ) 64 (Agustín Barros 19) - CUST A 56 (Ulises Rodríguez 16)

Viernes 9 de octubre

Banco Provincial 78 (Alejo Soria 19) - Rivadavia Juniors 85 (Mauro Natta 25)

Unión (SF) 67 (Fabricio Gómez 17) - Alma Juniors 81 (Nicolás Bravo 22)

Colón (SF) 78 (Adrián Herrera 34) - Almagro A 113 (Leonardo Strack 29)

ZONA A: Almagro A 21 (10-1); Rivadavia 20 (9-2); Banco 17 (6-5); CUST A y Colón (SJ) 15 (4-7); Colón (SF) 11 (0-11)

ZONA B: Sanjustino y Alma Juniors 19 (8-3); Gimnasia 17 (6-5); Unión (SF) y República del Oeste 16 (5-6); El Quillá 12 (1-10)

Prefederal Almagro Rivadavia
Noticias relacionadas
sanjustino dio el golpe en esperanza y la cima del prefederal quedo al rojo vivo

Sanjustino dio el golpe en Esperanza y la cima del Prefederal quedó al rojo vivo

se pone en marcha la fecha 10 del torneo prefederal de la asb

Se pone en marcha la fecha 10 del Torneo Prefederal de la ASB

almagro a y alma no aflojan y siguen mandando en el prefederal

Almagro A y Alma no aflojan y siguen mandando en el Prefederal

colapinto, frustrado en singapur: de los peores balances que tuve en mucho tiempo

Colapinto, frustrado en Singapur: "De los peores balances que tuve en mucho tiempo"

Lo último

Crece el reclamo de los vecinos de Santo Tomé por la falta de agua: Assa espera terminar la reparación del acueducto este sábado

Crece el reclamo de los vecinos de Santo Tomé por la falta de agua: Assa espera terminar la reparación del acueducto este sábado

Colapinto, frustrado en Singapur: De los peores balances que tuve en mucho tiempo

Colapinto, frustrado en Singapur: "De los peores balances que tuve en mucho tiempo"

Colapinto largará 15° y Verstappen será el poleman en el GP de Singapur

Colapinto largará 15° y Verstappen será el poleman en el GP de Singapur

Último Momento
Crece el reclamo de los vecinos de Santo Tomé por la falta de agua: Assa espera terminar la reparación del acueducto este sábado

Crece el reclamo de los vecinos de Santo Tomé por la falta de agua: Assa espera terminar la reparación del acueducto este sábado

Colapinto, frustrado en Singapur: De los peores balances que tuve en mucho tiempo

Colapinto, frustrado en Singapur: "De los peores balances que tuve en mucho tiempo"

Colapinto largará 15° y Verstappen será el poleman en el GP de Singapur

Colapinto largará 15° y Verstappen será el poleman en el GP de Singapur

A Delfino por primera vez los 11 le saldrán de memoria en Colón

A Delfino por primera vez los 11 le saldrán de memoria en Colón

Boca pierde a Paredes por un desgarro: ¿llega al Superclásico?

Boca pierde a Paredes por un desgarro: ¿llega al Superclásico?

Ovación
Colapinto largará 15° y Verstappen será el poleman en el GP de Singapur

Colapinto largará 15° y Verstappen será el poleman en el GP de Singapur

Colapinto, frustrado en Singapur: De los peores balances que tuve en mucho tiempo

Colapinto, frustrado en Singapur: "De los peores balances que tuve en mucho tiempo"

Unión: las apuestas de Madelón no funcionaron y la crisis se profundiza

Unión: las apuestas de Madelón no funcionaron y la crisis se profundiza

Colapinto abandonó en un caótico sprint de Singapur en el que festejó Verstappen

Colapinto abandonó en un caótico sprint de Singapur en el que festejó Verstappen

La bronca de Colapinto tras su abandono en la sprint de Singapur: Era una buena oportunidad

La bronca de Colapinto tras su abandono en la sprint de Singapur: "Era una buena oportunidad"

Policiales
Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe