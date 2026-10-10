El cierre de la Fecha 11 del Torneo Prefederal, penúltima de la fase regular, determinó los dos elencos por zona que directamente accedieron a cuartos de final.
Torneo Prefederal: Almagro A, Rivadavia, Sanjustino y Alma, derecho a cuartos de final
Almagro A, Alma Juniors, Sanjustino y Rivadavia se clasificaron a cuartos de final del Prefederal. En tanto que el resto deberá jugar Play-In.
Por Ovación
Son los dos conjuntos de Esperanza junto a Sanjustino y Rivadavia Juniors. El resto buscará posición final la semana entrante pero deberá pasar por el Play-In.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL – FECHA 11
Miércoles 7 de octubre
Sanjustino 90 (Lucas Musante 24) - República del Oeste 77 (Guido Baldani 21)
El Quillá 56 (Matías Manattini 15) - Gimnasia 68 (León Alfonso 20)
Colón (SJ) 64 (Agustín Barros 19) - CUST A 56 (Ulises Rodríguez 16)
Viernes 9 de octubre
Banco Provincial 78 (Alejo Soria 19) - Rivadavia Juniors 85 (Mauro Natta 25)
Unión (SF) 67 (Fabricio Gómez 17) - Alma Juniors 81 (Nicolás Bravo 22)
Colón (SF) 78 (Adrián Herrera 34) - Almagro A 113 (Leonardo Strack 29)
ZONA A: Almagro A 21 (10-1); Rivadavia 20 (9-2); Banco 17 (6-5); CUST A y Colón (SJ) 15 (4-7); Colón (SF) 11 (0-11)
ZONA B: Sanjustino y Alma Juniors 19 (8-3); Gimnasia 17 (6-5); Unión (SF) y República del Oeste 16 (5-6); El Quillá 12 (1-10)