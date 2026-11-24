Unión tendrá el jueves un amistoso ante 9 de Julio antes de iniciar las vacaciones. Madelón aprovechará estos días para observar pibes y definir necesidades

La pelota aún tendrá una aparición más antes de quedar guardada por un tiempo en Unión . En medio de un cierre de temporada que dejó gusto a poco por no haber alcanzado los playoffs , Leonardo Madelón aprovechará los últimos días de trabajo para sacar conclusiones, observar futbolistas y comenzar a darle forma al próximo proyecto.

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El jueves aparecerá una nueva oportunidad para hacerlo en otro amistoso frente a 9 de Julio, en una práctica de fútbol que tendrá un objetivo mucho más amplio que el resultado: evaluar alternativas, darle rodaje a los juveniles que vienen trabajando con el plantel y determinar quiénes están en condiciones de dar un paso adelante.

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Una última semana clave en Unión antes de las vacaciones

Será, además, una de las últimas actividades antes de que el grupo entre en vacaciones. Unión comenzó este lunes su semana final en el predio, con entrenamientos de baja intensidad y sin exigencias físicas importantes. La prioridad pasa por completar el calendario sin contratiempos y permitirle al cuerpo técnico seguir observando jugadores en un contexto diferente al de la competencia oficial.

Madelón aprovecha la última semana de trabajo en Unión para analizar necesidades. Prensa Unión

Pero mientras el plantel empieza a despedirse de la actividad, en los escritorios el trabajo recién comienza a tomar temperatura. La depuración del grupo ya tuvo varios movimientos: Bruno Pittón, Lucas Menossi, Matías Mansilla, Federico Gomes Gerth, Franco Fragapane y Augusto Solari dejaron la institución antes de tiempo. Ahora, dos situaciones concentran buena parte de la atención: las continuidades de Brahian Cuello y Cristian Tarragona.

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El entrenador también tiene identificadas las necesidades y ya transmitió sus prioridades para reforzar distintas posiciones. Por eso, el receso será un período especialmente importante para la dirigencia y la secretaría técnica, que deberán avanzar con negociaciones, resolver contratos y darle forma a un plantel que tendrá el desafío de cambiar la imagen en 2027.

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Así, Unión comienza a transitar dos caminos diferentes. Para los futbolistas, se acerca el momento de descansar después de una temporada que terminó antes de lo deseado. Para Madelón y quienes conducen el fútbol profesional, en cambio, empieza una etapa decisiva: la de construir las bases de un equipo que no quiere volver a quedarse mirando los playoffs desde afuera.