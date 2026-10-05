Se jugó gran parte de la Fecha 9 del segundo Torneo Promocional del año, con un nuevo éxito de Alianza de Santo Tomé, que refrendó su protagonismo.
Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley
Alianza goleó al tricampeón Kimberley por 62-45 en el marco de la novena fecha y se afirmó como líder del Torneo Promocional.
Por Ovación
Ni más ni menos que enfrenté se plantó el tricampeón Kimberley, que no tuvo herramientas para complicarlo. Ahora los escoltas del líder son Unión y Progreso A junto a Atlético Franck A.
TORNEO PROMOCIONAL - FECHA 9
DOMINGO 4 DE OCTUBRE
Alianza (ST) 62 (Juan Almada 19) – Kimberley 45 (Lucas Widder 17)
Atlético Franck A 78 (Nicolás Pérez 21) - Regatas (SF) 66 (Mateo Pozzo 18)
Unión y Progreso A 72 (Giuliano Veneziano 16) - Colón (SF) 64 (Agustín Mercado 15)
Alumni (LP) 79 (Marcos Chelini 21) - Colón (SJ) 64 (Joaquín Ludueña 19)
Santa Rosa 82 (Kevin Yacono 23) - Atlético Franck B 66 (Francisco Bendahan 26)
MARTES 6 DE OCTUBRE
21.30 Unión y Progreso B vs. Central Rincón
TABLA DE POSICIONES
Alianza 18 (9-0); Unión y Progreso A y Atlético Franck A 16 (7-2); Colón (SF) y Kimberley 15 (6-3); Unión y Progreso B 13 (4-4); Regatas (SF) 13 (3-6); Alumni y Santa Rosa 12 (3-6); Colón (SJ) 11 (2-7); Central Rincón 9 (1-7); Atlético Franck B 9 (0-9)