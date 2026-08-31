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Ciclón Racing tuvo un buen comienzo en el Torneo Regional Amateur

En el arranque de la Región Litoral Sur, Ciclón Racing derrotó a Cosmos sin dejar dudas en el predio Nery Pumpido, mientras que el clásico entre Colón (SJ) y Sanjustino terminó igualado

Ovación

Por Ovación

31 de agosto 2026 · 08:34hs
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Ciclón Racing consiguió festejar en la competencia organizada por el Concejo Federal.

fotos gentileza Ariel Maradona AM Liga.

Ciclón Racing consiguió festejar en la competencia organizada por el Concejo Federal.

Comenzó la primera fecha del Torneo Regional Federal Amateur. La Región Litoral Sur comprende a los equipos de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, menos que la última temporada. Son un total de 12 equipos de nuestra provincia, que estarán en cuatro zonas de tres. Cuatro equipos de la Liga Santafesina iniciaron su participación con victoria de Ciclón Racing sobre Cosmos en el predio Nery Pumpido, mientras que en el Portón del Norte Santafesino, Colón de San Justo y Sanjustino igualaron en un tanto. La segunda fecha está prevista para el próximo domingo 6 de septiembre.

Arrancó el Regional Federal Amateur

Tal como estaba previsto tuvieron acción los cuatro representantes de la Liga Santafesina que compiten en el certamen organizado por el Concejo Federal. Por sus respectivas zonas, se enfrentaron los dos elencos de la ciudad de San Justo, quienes empataron, mientras que Ciclón Racing se impuso a Cosmos.

Por la Zona 2 y en el predio Nery Alberto Pumpido, Ciclón Racing derrotó 3 a 1 a Cosmos por los tantos de Walter Gómez y Lautaro Obregón, quien facturó por duplicado. Ramiro Rodríguez convirtió para el elenco local. En la próxima fecha, en la que Ciclón Racing quedará libre, Cosmos FC visitará a Juventud de Esperanza.

En el estadio Mercedes Alesso de Bieler y por la Zona 1, Colón de San Justo y Sanjustino igualaron 1 a 1 con goles de Claudio Albarracín para el campeón de la Santafesina y de Matías Benegas para el Matador.

En la próxima fecha el Verde dirigido por Marcelo Molina quedará libre, en tanto que la escuadra conducida por Mauricio Chiementín visitará a San Lorenzo de Esperanza. En la próxima fecha el Verde dirigido por Marcelo Molina quedará libre, en tanto que la escuadra conducida por Mauricio Chiementín visitará a San Lorenzo de Esperanza.

Cosmos no pudo ante un duro rival como el Lagunero, pero tendr&aacute; revancha en la segunda fecha ante San Lorenzo de Esperanza.

Cosmos no pudo ante un duro rival como el Lagunero, pero tendrá revancha en la segunda fecha ante San Lorenzo de Esperanza.

En el clásico del Portón del Norte, el local se puso en ventaja con un verdadero golazo de Claudio Albarracín que tomó por sorpresa a Cristian Reginelli, pero tras una destacada maniobra personal de Facundo Curuchet, quien aprovechó esa osada jugada fue Matías Matute Benegas (una más para el cuaderno) que nuevamente convierte en los clásicos. Para la estadística: se va a cumplir un nuevo año calendario donde El Matador no conoce la derrota en el Mercedes Alesso de Bieler, dato consagratorio para Marcelo Molina, que desde su llegada mantiene está tendencia.

Síntesis

Cosmos 1- Ciclón Racing 3

Cosmos: Tomás Perujo, Franco Quiroga, Santiago Aragón, Ramiro Rodríguez, Ayrton Rodríguez, Guillermo Previale, Ariel Lozano, Lautaro Wedertz, Diego Fornillo, Cristian Taborda, Guillermo González. DT: Pablo Pérez.

Ciclón Racing: Sebastián Silva, León González, Lautaro Ibarra, Walter Gómez, Nicolás Rivero, Franco Gigena, César Rosillo, Conrado Gómez, Lautaro Obregón, Carlos Bogao, Ian Medrano. DT: Carlos García.

Goles: Pt: 26´ Lautaro Obregón (CR), 41´ Walter Gómez (CR); 46´ Ayrton Rodríguez (C); St: 24´ Lautaro Obregón (CR).

Cambios: Juan Martínez x Lozano, Luciano Pereyra x Taborda, Alexis Díaz x Wedertz, Matías Ferrero x Gozalvez (C); Luis Gómez x Gigena, Nahuel Molina x Rivero, Valentín Martínez x Conrado Gómez, Eric Mouret x Bogao, Diego Cristaldo x Medrano (CR).

Amonestados: Wedertz, Taborda, Previale (C); Gigena, Gómez (CR).

Árbitro: Nicolás Mottier (LSF).

Cancha: predio Nery Pumpido.

Ciclón Racing Regional Amateur Cosmos
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