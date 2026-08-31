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Cronograma de pago de haberes de agosto para trabajadores provinciales: cuándo cobra cada sector

El Gobierno de Santa Fe informó el cronograma de pago de los haberes correspondientes a agosto. Los sueldos comenzarán a acreditarse el martes 1 de septiembre y el esquema se extenderá hasta el lunes 7.

31 de agosto 2026 · 08:54hs
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Cronograma de pago de haberes de agosto para trabajadores provinciales: cuándo cobra cada sector

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El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Economía, informó el cronograma de pago de los haberes correspondientes al mes de agosto de 2026 para los trabajadores y jubilados provinciales.

El pago de los salarios comenzará el martes 1 de septiembre y se extenderá hasta el lunes 7 de septiembre, según el cronograma oficial dado a conocer por la Provincia.

La liquidación de los sueldos incluye el incremento salarial acordado en paritarias, que para agosto alcanza un acumulado del 3,8% con respecto a los haberes de junio.

El aumento está compuesto por un 2% correspondiente a julio y un 1,8% correspondiente a agosto. Además, se contempla el mínimo garantizado de $100.000, siempre en relación con el sueldo percibido en junio.

Cronograma de pago de haberes de agosto a trabajadores provinciales

Cronograma de pago de haberes de agosto a trabajadores provinciales

Cronograma de pago de haberes de agosto

Martes 1 de septiembre

  • Escalafón Policial y Penitenciario.

  • Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.510.000.

Miércoles 2 de septiembre

  • Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.510.000.

  • Docentes de Escuelas Privadas Transferidas de 1° y 2° Convenio.

Jueves 3 de septiembre

  • Resto de trabajadores activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.510.000.

  • Docentes de Escuelas Privadas Históricas.

Viernes 4 de septiembre

  • Resto de pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.510.000.

Lunes 7 de septiembre

  • Autoridades Superiores del Poder Judicial, Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ministerio Público de la Defensa (MPD), Tribunal de Cuentas de la Provincia (TCP), Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

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