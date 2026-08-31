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Horas decisivas: la lluvia de dólares que recibiría Unión por Maizon Rodríguez

Maizon Rodríguez tendría todo acordado para continuar su carrera en Rusia. La operación podría representar un importante ingreso para las arcas de Unión.

Ovación

Por Ovación

31 de agosto 2026 · 08:44hs
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Horas decisivas: la lluvia de dólares que recibiría Unión por Maizon Rodríguez

Prensa Unión

Unión podría concretar en las próximas horas una de las operaciones más importantes de los últimos tiempos. Maizon Rodríguez está muy cerca de convertirse en jugador del Krasnodar de Rusia, en una transferencia que, de cerrarse en los términos que trascendieron, representaría un fuerte beneficio económico para el club santafesino.

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La información surgió desde Rusia, donde aseguran que Krasnodar analiza la incorporación de Rodríguez por 4,5 millones de dólares, como reemplazante de Costa, futbolista cuya salida del club ruso estaría encaminada mediante una cesión con opción de compra de 8 millones de euros.

En paralelo, en Santa Fe ya se conoció que Maizon Rodríguez no se encuentra actualmente en la ciudad, según adelantó Sol Play (FM 91.5), un dato que refuerza la posibilidad de que su desembarco en Rusia esté próximo a concretarse.

Una operación que puede dejarle mucho dinero a Unión

Para entender la magnitud de la operación hay que remontarse a la llegada del defensor a Unión. Después del mercado de invierno de 2025, el club comunicó oficialmente que había adquirido el 50% de los derechos económicos de Rodríguez, proveniente de Juventud de Las Piedras de Uruguay.

En aquella operación, Unión informó una inversión total de 825.000 dólares y la firma de un contrato hasta diciembre de 2028.

Si finalmente Krasnodar desembolsa los 4,5 millones de dólares que se mencionan en Rusia, al Tatengue le correspondería, en principio, la mitad de ese monto por el porcentaje de los derechos económicos que posee.

Es decir, Unión podría percibir alrededor de 2.250.000 dólares, aunque ese número no sería el monto final que ingresaría al club.

Hay una deuda que impacta en la operación

El cálculo debe contemplar también los descuentos y compromisos pendientes relacionados con la operación original. Entre ellos aparece la importante deuda que Unión mantiene con Juventud de Las Piedras, por lo que el ingreso neto para la institución rojiblanca será inferior al monto bruto que le correspondería por su porcentaje.

De todas maneras, se trataría de una transferencia de enorme importancia para Unión, especialmente teniendo en cuenta que el club había invertido 825.000 dólares para adquirir la mitad de los derechos económicos del futbolista.

En caso de concretarse por los valores que trascendieron, el Tatengue multiplicaría considerablemente el valor de aquella inversión y volvería a protagonizar una operación significativa en el mercado internacional.

Maizon Rodríguez, rumbo a Rusia

El defensor uruguayo tuvo una evolución importante desde su llegada a Santa Fe y su rendimiento despertó el interés del fútbol europeo. Ahora, Krasnodar aparece decidido a llevárselo y la negociación estaría prácticamente encaminada.

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La salida, además, se produciría en un momento particular para Unión, que acaba de sufrir la grave lesión de Lautaro Vargas y analiza la posibilidad de incorporar un futbolista fuera de término por esa situación.

Mientras el cuerpo técnico de Leonardo Madelón espera novedades deportivas, en los despachos de Unión siguen con atención la definición de una negociación que puede significar un ingreso millonario y una nueva demostración de que el patrimonio del club también puede estar dentro de una cancha.

Unión Maizon Rodríguez Rusia
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