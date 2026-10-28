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La muerte de María Santillán: un cadáver en estado de descomposición, una cuerda que daba tres vueltas al cuello y la sospecha de un crimen

Hubo un nuevo aprehendido, que estaba prófugo, y ahora son tres. La investigación que llevan adelante la fiscal del MPA Giordano y los pesquisas de la Brigada de Femicidios intenta establecer la causa de la muerte de la mujer. Hay testigos, imágenes, peritajes criminalísticos y el resultado de la necropsia.

Juan Trento

Por Juan Trento

28 de octubre 2026 · 19:14hs
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La muerte de María Santillán: un cadáver en estado de descomposición

La muerte de María Santillán: un cadáver en estado de descomposición, una cuerda que daba tres vueltas al cuello y la sospecha de un crimen

En las últimas horas quedó aprehendido el hombre apodado El Chaqueño, intensamente buscado como integrante de un trío de hombres que guardarían relación con la muerte de María Santillán, de 42 años.

Tal como fue anticipado al mediodía del martes, su cadáver fue hallado cerca de un trigal y de un cañaveral, en calle Brasil al 1700, en la zona rural este de la ciudad de Recreo.

También se conoció el resultado de la necropsia, que no arroja indicios de violencia sexual contra la mujer, pero sí reveló el hallazgo de una cuerda envuelta y sujeta al cuello. Es considerado un indicio de una muerte violenta.

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Como ocurre en toda investigación, no se descarta ninguna hipótesis ni conjetura, más aún cuando restan los resultados finales de los peritajes criminalísticos realizados por los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Aprehendidos

La fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Natalia Giordano, ordenó que los tres hombres aprehendidos por oficiales de Orden Público y de Cuerpos de la policía capitalina, y luego entregados a los pesquisas de la Brigada de Femicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), siguieran privados de su libertad, fueran trasladados a Medicina Legal para ser revisados físicamente, identificados y puestos bajo resguardo y con guardia permanente.

Investigación articulada

Mientras tanto, son analizados elementos cruciales que ya forman parte de la investigación: los testimonios de vecinos del barrio y de familiares de un barrio ubicado en el extremo noroeste de la capital santafesina, en inmediaciones del Mercado de Abasto, así como las imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas.

Estos elementos son considerados cruciales para articular la investigación y, junto con el resultado de la necropsia, establecer la causa de muerte y sus posibles implicancias jurídicas respecto de los tres hombres que actualmente están privados de su libertad, de 36, 38 y 40 años.

muerte Mujer crimen
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