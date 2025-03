Tras la salida de Orsini, Rivero sigue "colgado" en Boca

La salida de Nicolás Orsini a Platense a préstamo, luego de varios meses entrenando "apartado" en el predio de Boca Juniors, volvió a poner en primer plano la delicada situación de varios futbolistas xeneizes que atraviesan circunstancias similares. El delantero, que llegó al club en 2021 proveniente de Lanús, no logró afianzarse en Boca, y su salida se sumó a la lista de jugadores que no han tenido lugar en el plantel de Fernando Gago.

Tras su presentación en el club de Vicente López, Orsini rompió el silencio y explicó su versión de los hechos. “Las cosas estaban claras. No habíamos hablado y no hacía falta. Desde que volví a Boca entrené apartado, pero yo sabía que era así”, aseguró el delantero. Con 31 partidos jugados y tres goles anotados en su paso por Boca, Orsini se marchó luego de un breve retorno tras un préstamo en Unión, donde no logró consolidarse en el primer equipo xeneize.