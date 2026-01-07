Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Tras salir de Colón, Gonzalo Soto fue presentado en Gimnasia y Tiro

Luego de rescindir su contrato en Colón, el defensor Gonzalo Soto fue presentado como incorporación de Gimnasia y Tiro

Ovación

Por Ovación

7 de enero 2026 · 17:28hs
Tras salir de Colón, Gonzalo Soto fue presentado en Gimnasia y Tiro

gytoficial

El ciclo se cerró rápido y el destino ya está definido. Gonzalo Soto, defensor que pertenecía a Colón, rescindió su contrato y fue presentado oficialmente como refuerzo de Gimnasia y Tiro de Salta, que le dio la bienvenida a través de sus redes sociales.

• LEER MÁS: Colón consultó por Federico Rasmussen, pero se topó con una importante barrera

El club salteño compartió distintos posteos con imágenes del futbolista, incluido el momento de la firma, formalizando así su llegada para la próxima temporada. Soto tenía vínculo vigente con Colón, pero no era tenido en cuenta por Ezequiel Medrán, por lo que ambas partes acordaron interrumpir el contrato tras limar los últimos detalles administrativos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gytoficial/status/2008969725511127071&partner=&hide_thread=false

La salida se dio sin demasiadas vueltas. La decisión deportiva ya estaba tomada y el defensor buscó rápidamente continuidad en otro proyecto. Así, selló su incorporación a Gimnasia y Tiro, que apostó por el zaguero para reforzar su plantel.

Soto dejó Colón con casi nada para destacar

El paso de Soto por Colón fue breve y con escaso protagonismo. En total, disputó 12 partidos, sin lograr afirmarse ni dejar actuaciones destacadas. Con el cambio de aire, el defensor intentará relanzar su carrera y sumar los minutos que no pudo conseguir en Santa Fe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gytoficial/status/2008970272515477782&partner=&hide_thread=false

Mientras tanto, en Colón el movimiento forma parte del proceso de reordenamiento del plantel, con salidas que responden a decisiones futbolísticas y a la búsqueda de un plantel más acorde a la idea del cuerpo técnico.

Colón Gonzalo Soto Gimnasia y Tiro
Noticias relacionadas
lertora se ilusiona: colon es de primera y vamos a pelear para que vuelva

Lértora se ilusiona: "Colón es de Primera y vamos a pelear para que vuelva"

colon abre el 2026 de visitante en la liga argentina ante santa paula

Colón abre el 2026 de visitante en la Liga Argentina ante Santa Paula

el futuro del pulga rodriguez vuelve al centro de la escena y jose alonso busca una salida en colon

El futuro del Pulga Rodríguez vuelve al centro de la escena y José Alonso busca una salida en Colón

Ezequiel Medrán, atento y meticuloso, conduce la práctica de Colón mientras avanza el armado del plantel para la Primera Nacional 2026.

Colón y un mercado de pases quirúrgico: los puestos que Ezequiel Medrán quiere reforzar

Lo último

Barcelona goleó al Athletic Club y se metió en la final de la Supercopa de España

Barcelona goleó al Athletic Club y se metió en la final de la Supercopa de España

Mateo Del Blanco, en el radar de Corinthians y Unión toma nota

Mateo Del Blanco, en el radar de Corinthians y Unión toma nota

Unión suma una vuelta clave: Bruno Pittón ya trabaja a la par en la pretemporada

Unión suma una vuelta clave: Bruno Pittón ya trabaja a la par en la pretemporada

Último Momento
Barcelona goleó al Athletic Club y se metió en la final de la Supercopa de España

Barcelona goleó al Athletic Club y se metió en la final de la Supercopa de España

Mateo Del Blanco, en el radar de Corinthians y Unión toma nota

Mateo Del Blanco, en el radar de Corinthians y Unión toma nota

Unión suma una vuelta clave: Bruno Pittón ya trabaja a la par en la pretemporada

Unión suma una vuelta clave: Bruno Pittón ya trabaja a la par en la pretemporada

Puente del Parque Garay: desde este jueves habilitan el tránsito solo para vehículos livianos

Puente del Parque Garay: desde este jueves habilitan el tránsito solo para vehículos livianos

Preocupación de la Red de Vecinales por la inseguridad: alertan por el aumento de delitos y la falta de denuncias al 911

Preocupación de la Red de Vecinales por la inseguridad: alertan por el aumento de delitos y la falta de denuncias al 911

Ovación
Mateo Del Blanco, en el radar de Corinthians y Unión toma nota

Mateo Del Blanco, en el radar de Corinthians y Unión toma nota

Mauro Pittón aseguró: En Unión queremos seguir siendo un equipo intenso e incómodo

Mauro Pittón aseguró: "En Unión queremos seguir siendo un equipo intenso e incómodo"

Colón consultó por Federico Rasmussen, pero se topó con una importante barrera

Colón consultó por Federico Rasmussen, pero se topó con una importante barrera

Nos sorprendieron para bien: Unión inició la pretemporada con un plantel en gran nivel físico

"Nos sorprendieron para bien": Unión inició la pretemporada con un plantel en gran nivel físico

Unión tendrá que seguir esperando: Boca desechó la salida de Zenón al Alavés

Unión tendrá que seguir esperando: Boca desechó la salida de Zenón al Alavés

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe