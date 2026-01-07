Tras salir de Colón, Gonzalo Soto fue presentado en Gimnasia y Tiro

Luego de rescindir su contrato en Colón, el defensor Gonzalo Soto fue presentado como incorporación de Gimnasia y Tiro

El ciclo se cerró rápido y el destino ya está definido. Gonzalo Soto , defensor que pertenecía a Colón , rescindió su contrato y fue presentado oficialmente como refuerzo de Gimnasia y Tiro de Salta, que le dio la bienvenida a través de sus redes sociales.

El club salteño compartió distintos posteos con imágenes del futbolista, incluido el momento de la firma, formalizando así su llegada para la próxima temporada. Soto tenía vínculo vigente con Colón, pero no era tenido en cuenta por Ezequiel Medrán, por lo que ambas partes acordaron interrumpir el contrato tras limar los últimos detalles administrativos.

Gonzalo Soto ya es Albo

Defensor central con pasos por Colón, Nueva Chicago, Chacarita y el fútbol del exterior.

Llega para aportar solidez, entrega y esfuerzo al plantel.

¡Bienvenido Gonza! pic.twitter.com/wIhOgjBfbE — Club Gimnasia y Tiro (@gytoficial) January 7, 2026

La salida se dio sin demasiadas vueltas. La decisión deportiva ya estaba tomada y el defensor buscó rápidamente continuidad en otro proyecto. Así, selló su incorporación a Gimnasia y Tiro, que apostó por el zaguero para reforzar su plantel.

Soto dejó Colón con casi nada para destacar

El paso de Soto por Colón fue breve y con escaso protagonismo. En total, disputó 12 partidos, sin lograr afirmarse ni dejar actuaciones destacadas. Con el cambio de aire, el defensor intentará relanzar su carrera y sumar los minutos que no pudo conseguir en Santa Fe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gytoficial/status/2008970272515477782&partner=&hide_thread=false Gonzalo Soto pic.twitter.com/spMLOx71mL — Club Gimnasia y Tiro (@gytoficial) January 7, 2026

Mientras tanto, en Colón el movimiento forma parte del proceso de reordenamiento del plantel, con salidas que responden a decisiones futbolísticas y a la búsqueda de un plantel más acorde a la idea del cuerpo técnico.