Real Madrid anunció cuándo presentará a Franco Mastantuono

Real Madrid, mediante un comunicado oficial, confirmó el día y la hora para presentará al argentino Franco Mastantuono

Real Madrid , mediante un comunicado en su cuenta oficial, confirmó una noticia muy esperada por los argentinos: Franco Mastantuono será presentado como flamante refuerzo este jueves 14 , justamente la fecha en la que cumplirá los 18 años necesarios para sumarse.

A poco más de dos meses que se confirmara su histórica venta por 45 millones de euros (el valor de su cláusula de rescisión), el Merengue publicó un anuncio en el que explica cómo será el evento de presentación en la que el extremo firmará su contrato y vestirá por primera vez los colores del equipo español.

En el comunicado, el Real Madrid detalló que la ceremonia se llevará a cabo desde las 8 de Argentina (13 de España) y, tras la firma del contrato, Mastantuono se someterá a una rueda de preguntas de los medios presentes en la Ciudad Deportiva.

Recordemos que, si bien el delantero llegó hace un par de semanas a Madrid para sumarse al equipo de Xabi Alonso, la FIFA no permite que un futbolista extracomunitario menor a esa edad se integre a plantillas profesional fuera de su país de origen. Por esta razón es que la Casa Blanca debió esperar obligatoriamente hasta el 14 de agosto, justo el día en el que el jugador cumplirá los 18 años.

No obstante, Mastantuono se sumará al Merengue justo antes del arranque de la temporada 2025/26, ya que el próximo martes el Real Madrid recibirá al Osasuna por la primera jornada de la Liga de España. ¿Será la también la fecha de su tan ansiado debut?

El comunicado de Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que mañana jueves, a las 13, tendrá lugar la presentación de nuestro jugador Franco Mastantuono en la Ciudad Real Madrid.

Previamente, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recibirá a Franco Mastantuono para el acto protocolario de la firma que vincula a nuestro nuevo jugador con el club las próximas seis temporadas.

Después de la presentación, Franco Mastantuono atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid.