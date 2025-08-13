Tottenham, con Cuti Romero, va por la Supercopa de Europa ante PSG

Uno Santa Fe | Ovación | Tottenham

El Tottenham, con la presencia de Cuti Romero, enfrentará a PSG en Udine, en el cotejo que definirá el campeón de la Supercopa de Europa

13 de agosto 2025
Udine es la sede que albergará este miércoles el duelo entre Tottenham, del Cuti Romero, y PSG, al mando de Luis Enrique, por la Supercopa de Europa. Desde las 16, el campeón de la Europa League se enfrentará al campeón de la Champions League por el primer título de la temporada.

Por el lado del Tottenham, la apuesta en el equipo es fuerte para esta temporada. En la dirección técnica, los Spurs contrataron como nuevo entrenador a Thomas Frank, que llegó procedente del Brentford para reemplazar a Ange Postecoglou por el bajo rendimiento en la Premier League. Además, el elenco inglés invirtió una buena suma en este mercado de pases al traer a Mohammed Kudus -del West Ham- por 64 millones de euros, Kevin Danso -del Lens- por 25 millones de euros y Luka Vuskovi (Hajduk) por 11 millones. Además, el club concretó el regreso de João Palhinha desde el Bayern Múnich y comprar el pase de Mathys Tel.

Una de las figuras principales de este Tottenham es el Cuti Romero según el nuevo DT, Thomas Frank. "El Cuti va a ser muy importante en el partido, un jugador clave para aparecer en una final. Romero va a ser crucial", expresó en conferencia de prensa el técnico de los Spurs sobre el argentino y, agregó: "Es el momento perfecto para enfrentarnos al PSG. Estamos preparados. Estoy totalmente convencido de que será un partido muy competitivo".

En cuanto al PSG, el equipo de Luis Enrique viene de consagrarse campeón de la Champions League y subcampeón del Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos. Pero en el seno del plantel existe una fuerte interna entre Gianluigi Donnarumma y el propio entrenador. El arquero no fue incorporado en la lista que viajó a Udine para jugar la Supercopa de Europa y el final de su ciclo en el elenco parisino es inminente.

"Donnarumma es uno de los mejores porteros del mundo, sin duda, y aún mejor como persona. Sin embargo, esta es la vida de los futbolistas de alto nivel, yo soy 100% responsable de esta decisión difícil", expresó Luis Enrique en conferencia de prensa. "Desafortunadamente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo ni contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y descorazonado", expresó el guardameta en sus redes sociales probablemente lanzándole un dardo al DT o a la dirigencia del PSG.

Probables formaciones

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky Van de Ven, Djed Spence; Yves Bissouma, Joao Palhinha; Brennan Johnson, Pape Matar Sarr, Mohammed Kudus y Richarlison. DT: Thomas Frank.

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Hora de inicio: 16.00

Estadio: Stadio Friuli, de Udine

Televisa: ESPN

