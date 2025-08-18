Colón, con Minella al frente, aunque crecen los cuestionamientos

Martín Minella, a pesar de los cuestionamientos, trabajó al frente del plantel de Colón, sin novedades sobre su continuidad. ¿Dirigirá ante Chacarita?

En un clima de tensión y resultados adversos, Colón atraviesa días de incertidumbre en torno al futuro de su entrenador, Martín Minella, quien comenzó a tener duros cuestionamientos por los malos resultados, y sobre todo por una imagen que se hizo viral donde se lo observó abatido en medio de un momento deportivo crítico.

Este lunes, se esperaba una reunión clave entre los principales dirigentes, con Víctor Godano a la cabeza, y el técnico para definir su continuidad, pero finalmente el encuentro no se llevó a cabo.

Minella, que ya acumula cinco derrotas en siete partidos al frente del plantel, sigue trabajando normalmente con el equipo mientras crecen los cuestionamientos sobre su ciclo.

La presión por mejorar los resultados es cada vez mayor, sobre todo porque el Sabalero se encuentra cerca de los puestos de descenso y necesita sumar puntos de manera urgente para asegurar la permanencia.

Minella, firme al frente del plantel de Colón

A pesar de los rumores, el DT continúa al frente del plantel y deberá preparar el próximo compromiso con las bajas que lo afectan, entre lesiones y suspensiones. La dirigencia, mientras tanto, observa la evolución del equipo y analiza las posibles decisiones a tomar en las próximas fechas, conscientes de que la paciencia se agota y que el rendimiento colectivo será determinante para definir el rumbo del club.

En Colón, el foco sigue siendo deportivo, pero la incertidumbre sobre el futuro de Minella sigue siendo un tema central en los pasillos del barrio Centenario. Cada partido se convierte en una especie de examen que podría marcar el destino inmediato del entrenador y del club en la lucha por la permanencia.