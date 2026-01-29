Úbeda anticipó que Ángel Romero podría debutar en Boca ante Newell's

Sin centrodelanteros disponibles por lesión, el DT del Xeneize dejó abierta la puerta para que el paraguayo sume minutos el domingo.

La emergencia futbolística que atraviesa Boca Juniors obliga a Claudio Úbeda a mover fichas antes de tiempo. Sin centrodelanteros naturales disponibles por lesión, el entrenador reconoció que Ángel Romero podría hacer su debut oficial este domingo frente a Newell’s Old Boys , apenas días después de su llegada al club.

Tras la derrota ante Estudiantes de La Plata , el DT no ocultó su preocupación por el estado físico del plantel y admitió que el panorama es complejo. Las lesiones de Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Milton Giménez y Lucas Janson dejaron al Xeneize sin referencias ofensivas, una situación límite de cara al próximo compromiso en la Bombonera.

“Veremos cómo responde Romero y cómo evolucionan los demás en estos días”, expresó Úbeda en conferencia, dejando en claro que el paraguayo es una opción concreta para ocupar el puesto vacante en el ataque.

Ángel Romero, de refuerzo a posible titular

Con apenas un puñado de prácticas con la camiseta azul y oro, la chance de que Romero sea titular pasó de impensada a real. El delantero realizó fútbol formal este jueves y dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico, que confía en su jerarquía y experiencia internacional para salir al rescate en un momento adverso.

Su último partido oficial fue el 7 de diciembre de 2025, y durante enero se entrenó de manera particular tras desvincularse de Corinthians, un contexto poco ideal en términos de ritmo, pero que no desalienta al entrenador.

Cómo llega Romero y qué puede aportarle a Boca

En la última temporada, el atacante disputó 74 partidos, convirtió cinco goles y brindó tres asistencias, con actuaciones destacadas en el Campeonato Paulista. Si bien su cierre de ciclo en Brasil fue de mayor a menor, en el Xeneize consideran que puede aportar presencia, movilidad y sacrificio, aun sin estar al ciento por ciento.

Con el calendario apretado y la enfermería llena, Boca no tiene margen para especular. El domingo, ante Newell’s, el equipo podría apostar a un debut exprés y tirar a la cancha a Ángel Romero, aun con lo justo, en un partido que se jugará más con carácter que con nombres.