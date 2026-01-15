Un campeón del mundo vuelve a quedar en la órbita de los gigantes de Europa

Un integrante de la selección argentina, campeón del mundo, aparece en el radar del PSG y también es seguido por el Real Madrid.

La FIFA puso a la venta este miércoles las entradas para el Mundial de Qatar 2022.

El nombre de Enzo Fernández volvió a instalarse con fuerza en el mercado europeo. Consolidado como capitán y pieza clave del Chelsea , el mediocampista argentino despertó el interés del Paris Saint-Germain , mientras que Real Madrid lo sigue de cerca como posible refuerzo a futuro.

Según trascendió en medios franceses, el PSG habría incorporado a Enzo Fernández dentro de su agenda de análisis para las próximas temporadas. El club parisino, respaldado por un poder económico considerable, apuntó a sostener su protagonismo continental con futbolistas de rendimiento probado y liderazgo en el mediocampo.

En ese esquema, el argentino encajó por presente, carácter y proyección. Referente en la Premier League y campeón del mundo con la Selección Argentina, su perfil coincidió con la idea del PSG de reforzar zonas clave sin resignar competitividad inmediata.

LEER MÁS: Los torneos que afrontarán los cinco grandes del fútbol argentino en 2026

Real Madrid también lo sigue de cerca

El interés no se limitó a París. Desde España, Real Madrid mantuvo a Fernández bajo observación, especialmente en un contexto de transición futbolística y renovación en la mitad de la cancha. Tras la salida de referentes históricos, el club merengue evaluó alternativas capaces de aportar orden, ritmo y liderazgo.

En ese escenario, el volante surgido en River apareció como una opción natural para asumir responsabilidades en un mediocampo de alto nivel.

Chelsea y una posición firme en el mercado

Más allá de los sondeos, el Chelsea conservó una posición sólida. Enzo Fernández tenía contrato vigente hasta 2032, un factor determinante que fortaleció al club inglés ante cualquier intento de negociación. La dirigencia londinense lo consideró una pieza central del proyecto deportivo.

LEER MÁS: Marco Trungelliti y Román Burruchaga fueron eliminados del Abierto de Australia

Por ahora, el mediocampista continuó enfocado en su rol dentro del equipo, aunque su nombre volvió a circular entre las potencias del fútbol europeo. Un escenario que confirmó su lugar entre los volantes más valorados del continente y dejó abierta la expectativa de nuevos movimientos a futuro.