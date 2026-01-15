Los torneos que afrontarán los cinco grandes del fútbol argentino en 2026

El fútbol argentino comenzó a transitar un 2026 que se presentó intenso para los cinco grandes. Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo encararon la pretemporada con realidades diferentes, pero con un denominador común: un calendario cargado de competencias que exigirá regularidad, profundidad de plantel y respuestas institucionales.

En Boca , el foco estuvo puesto en el regreso a la Copa Libertadores , torneo al que volverá después de tres años. Desde el club admitieron que “ la Libertadores vuelve a ser una obsesión ”, en referencia al anhelo de conquistar la séptima estrella internacional. El equipo xeneize también afrontará el Torneo Apertura , el Clausura y la Copa Argentina , con la intención de sostener protagonismo en el plano local mientras compite en el máximo nivel continental.

River y un 2026 para reconstruirse

La situación de River fue distinta. Tras un 2025 irregular, que incluyó cuestionamientos al ciclo de Marcelo Gallardo, el equipo de Núñez quedó fuera de la Libertadores. “No fue el año que esperábamos y eso obliga a redoblar esfuerzos”, reconocieron puertas adentro. En 2026, el Millonario disputará la Copa Sudamericana, además de los torneos locales y la Copa Argentina, con el objetivo de recuperar terreno deportivo y estabilidad competitiva.

Racing, entre la ambición local y la revancha internacional

Luego de haber ganado la Recopa Sudamericana en 2025, Racing quedó marcado por frustraciones posteriores. Desde el entorno académico señalaron que “el desafío es no volver a descuidar el ámbito local”, una autocrítica que acompañó el inicio del nuevo ciclo. La Academia competirá en la Copa Sudamericana, el Apertura, el Clausura y la Copa Argentina, con la prioridad de volver a pelear títulos en el fútbol argentino.

Independiente y la urgencia de cortar la sequía

El panorama de Independiente estuvo atravesado por la necesidad de reconstrucción. Sin competencias internacionales en 2026, el Rojo apostará todo a los torneos locales. “No clasificar a las copas fue un golpe duro, pero también una oportunidad para enfocarnos”, deslizaron desde Avellaneda. El club disputará el Apertura, el Clausura y la Copa Argentina, con el objetivo declarado de terminar con una prolongada sequía de títulos a nivel local.

San Lorenzo, entre lo deportivo y lo institucional

En San Lorenzo, el contexto fue particular. A pesar de una profunda crisis institucional, el equipo logró clasificarse a la Copa Sudamericana. “El mérito del grupo fue sostenerse en medio de la adversidad”, reconocieron desde el club. El Ciclón afrontará el desafío internacional junto a los torneos locales, mientras intenta ordenar su estructura dirigencial. En Boedo admiten que “el equilibrio entre lo deportivo y lo institucional será clave” para atravesar el año.