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Argentina volvió a ganarle a Venezuela en Misiones

Con el santafesino Luciano De Cecco, el seleccionado argentino de vóley pasó por arriba a Venezuela en un 3-0 con parciales de 25-19-25-19 y 25-18

Ovación

Por Ovación

29 de mayo 2026 · 09:51hs
La Selección Argentina de vóley volvió a festejar en Posadas.

La Selección Argentina de vóley volvió a festejar en Posadas.

Ante un Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD) colmado y la Selección Argentina de vóley cerró de manera positiva su paso por Misiones y ratificó el gran nivel exhibido durante toda la serie frente a Venezuela. El público acompañó otra vez con un clima de fiesta y convirtió al espacio deportivo en el escenario de una nueva noche histórica para el deporte provincial. La albiceleste volvió a mostrar su jerarquía en Posadas y se impuso nuevamente a Venezuela en tres sets 25-19, 25-19 y 25-18.

Argentina superó a Venezuela en Posadas

La Selección Argentina masculina cerró su paso por Misiones con dos triunfos en sets corridos ante Venezuela, en el marco de su preparación para el debut en la VNL, que será el 10 de junio en Brasil.

En otra noche vibrante en el CePARD, el elenco nacional se impuso este jueves por 3-0, con parciales de 25-19, 25-19, 25-18. La figura fue Luciano De Cecco y el máximo anotador Germán Gómez, que firmó 15 puntos.

Un andar similar había tenido dos días antes, donde también se llevó el primer duelo de la serie en tres sets (25-19, 25-18, 25-19), con Jan Martínez como MVP. Esa noche, Gómez compartió el podio de goleador con Luciano Vicentín, ya que ambos anotaron 15 puntos.

Tras estos partidos en Misiones, los dirigidos por Horacio Dileo volverán a verse las caras ante el seleccionado venezolano el próximo martes 2 de junio, cuando se enfrenten en Buenos Aires. En tanto, la preparación para la Liga de Naciones tendrá su último amistoso el 6 de dicho mes en Rosario, donde Argentina se medirá contra Bulgaria.

Argentina: De Cecco (1), Gómez (15), Gallego (9), Zerba (3), Vicentin (10), Armoa (13), Massimino (L). Ingresaron: Sánchez (1), Luengas (3), Martínez (-), Díaz (1).

Argentina Venezuela Misiones
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