Un equipo argentino no jugará la Copa Libertadores en su estadio

La Copa Libertadores dará comienzo el 3 de febrero de 2026 y un equipo argentino será local en otro estadio

27 de diciembre 2025 · 15:54hs
Independiente Rivadavia jugará la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia jugará la Copa Libertadores, pero será local en otro estadio.

Independiente Rivadavia de Mendoza no jugará la Copa Libertadores 2026 en el estadio Bautista Gargantini y se mudará al Malvinas Argentinas de la provincia cuyana.

Independiente Rivadavia hará de local en otro estadio

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la dirigencia de la Lepra tomó esta decisión para cumplir con las exigencias reglamentarias de la Conmebol y como parte de una “estrategía institucional”.

Independiente Rivadavia, que tendrá su primera participación en el certamen continental, iniciará las obras en los accesos a vestuarios, campo de juego y demás en el estadio Bautista Gargantini en junio, en el receso de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Así, la Lepra disputará el Torneo Apertura en el estadio Bautista Gargantini y la fase de grupos de la Copa Libertadores lo hará en el estadio Malvinas Argentinas, como solía hacer Godoy Cruz de Mendoza cuando aún no disponía del estadio Feliciano Gambarte.

En la segunda parte del año, Independiente Rivadavia disputará el Torneo Clausura en el estadio Malvinas Argentinas ya que su recinto estará en remodelación

