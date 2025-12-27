Uno Santa Fe | Ovación | Paz

Con gol y asistencia de Nico Paz, Como goleó a Lecce y se ilusiona en la Serie A

El mediocampista argentino Nico Paz que es una de las grandes figuras de la temporada en la liga italiana, anotó un gol en la victoria de su equipo

27 de diciembre 2025 · 16:08hs
Nico Paz marcó un gol en el triunfo de Como ante Lecce.

Como le ganó como visitante 3-0 a Lecce, con un gol del volante ofensivo argentino Nico Paz, por la fecha 17 de la Serie A y se ilusiona con acercarse a los líderes.

Gol de Nico Paz en la goleada de Como

El encargado de abrir el marcador fue Nico Paz, quien a los 20 minutos del primer tiempo anotó con mucha fortuna luego de que un remate desde muy lejos se desviara en un jugador rival para así descolocar al arquero italiano Wladimiro Falcone.

Este fue el sexto gol en la presente temporada de la Serie A para Nico Paz, quien está a solo dos del máximo anotador, que es el también argentino Lautaro Martínez. El futbolista del Como, que es una de las grandes figuras del fútbol italiano, también figura entre los mejores asistentes, ya que brindó cinco y lidera en dicha estadística.

Embed - GOL Y ASISTENCIA DE NICO PAZ PARA QUE EL COMO SE META EN PUESTOS DE COPAS | Lecce 0-3 Como | RESUMEN

Los otros goles del encuentro los hicieron el defensor español Jacobo Ramón y el delantero griego Anastasios Douvikas, a los 21 y 30 minutos del complemento.

Este triunfo le permitió al Como alcanzar los 27 puntos para escalar al menos momentáneamente a la sexta posición y así quedar a seis unidades del líder, que es el Inter de Milán, aunque este último tiene un partido menos._

Paz Como Lecce
