"Zurbriggen puede hacer un gran trabajo en Unión, porque es una persona formada"

Alejandro Trionfini, DT de la Reserva de Unión habló de todos los temas, entre ellos, la llegada de Santiago Zurbriggen para ser el director deportivo del Tate

Ovación

Por Ovación

27 de diciembre 2025 · 18:31hs
En Unión se vienen produciendo cambios importantes. El primero de ellos tuvo que ver con la decisión de confirmar a Alejandro Trionfini como DT de Reserva.

Y posteriormente, se confirmó, aunque resta la oficialización, la llegada de Santiago Zurbriggen para convertirse en el director deportivo de Unión.

Trionfini ponderó la llegada de Zurbriggen

En diálogo con la Central Deportiva (Cadena 3 Santa Fe 101.7), Trionfini se refirió a distintos temas del mundo Unión. Su vuelta al club, la relación que mantiene con Leonardo Madelón y la llegada de Zurbriggen.

"Tuve una etapa en el pasado que fue importante. Soy entrenador de fútbol desde el año 1996, no pude ser jugador y me tocó el camino más difícil. Pero ese primer paso por Unión fue muy reconfortante y una responsabilidad muy grande", arrancó diciendo.

Para luego agregar: "Desde 2018 a esta parte me tocó trabajar mucho en el exterior. Fui formándome todo el tiempo y estoy muy contento en cómo se va desarrollando mi carrera. Los que somos un poco limitados, compensamos trabajando mucho".

"Soy un animal de trabajo, no tengo otra virtud. Con el actuar uno hace que se motoricen y activen cosas. Con Leo (Madelón) me tocó compartir en mi inicio en el club. Y el proyecto era de pasar de un comprador a un club formador, en el 2014", aseguró.

LEER MÁS: Se frenó la salida de Lucas Meuli en Unión por la falta de arqueros

Y sobre ese tema reveló: "En ese año, Unión tenía solamente dos jugadores formados y nacidos de la institución. Nico Frutos había dejado una buena base en inferiores con jugadores listos para dar el salto. Me considero parecido a Madelón, pero sin los pergaminos que él tiene".

"Creamos un vínculo muy bueno con Leo (Madelón) y es un punto a favor para que haya querido mi vuelta. Hoy el club para mi es Casa Unión porque hasta ahora solo fui ahí.El club ha avanzado mucho, ya que todo lo que hacíamos antes era a pulmón", manifestó Trionfini.

Consultado por la llegada de Zurbriggen dijo: "Lo conozco hace bastante tiempo a Santiago y es una persona de bien. Tuvo muy buenos pasos donde estuvo, ha estudiado y no hay gente que hable mal de él".

Y finalizó: "Se viene preparando hace rato y tengo mucha esperanza de que va a hacer un gran trabajo. Le tengo mucha fe porque se que es un tipo formado. Es una persona con sentido común, entonces no es difícil llevarse bien con la gente que es así".

