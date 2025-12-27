Alejandro Protti, entrenador de arqueros de Colón, elogió a Matías Budiño

Alejandro Protti, entrenador de arqueros de Colón, opinó sobre la elección de Matías Budiño, como así también del momento que les tocó vivir cuando llegaron al Sabalero

En un mercado de pases agitado, con nombres nuevos que surgen todos los días y con la necesidad d e sumar al menos 15 refuerzos, la segunda incorporación que Colón anunció de manera oficial, fue el arquero Matías Budiño.

Proveniente de Estudiantes de Caseros, el arquero de 30 años se sumó a préstamo por una temporada, sin cargo y con una opción de compra por el 50% de la ficha.

Protti habló sobre Budiño y el presente de Colón

El entrenador de arqueros de Colón Alejandro Protti dialogó con La Diaria (92.1 Rafaela) y allí habló sobre Budiño: "Buscábamos arqueros que hayan jugado mucho, con buenas campañas, aplomados, seguros. Budiño reunía todas esas condiciones y estamos muy conformes con su llegada", expresó.

En cuanto al trabajo diario con los arqueros dijo: "Al arquero veterano hay que tenerlo bien preparado y fino, porque la experiencia ya la tiene. Al joven hay que frenarlo un poco, trabajar mucho el posicionamiento y la toma de decisiones. No puede abarcar todo ni tomar riesgos innecesarios".

Consultado por su relación con Ezequiel Medrán, respondió: "Somos amigos desde hace 30 años. Es un entrenador que valora y cuida a su cuerpo técnico. Después de haber trabajado con gente así, es muy difícil no aceptar cuando me propuso acompañarlo a trabajar en Colón".

Respecto a la función de los arqueros, reflexionó: “Hay mucho interés en mostrar que el arquero juega bien con los pies y nos estamos olvidando de lo más importante. El arquero, primero, tiene que atajar. Debe brindar seguridad, ser sobrio y además simple. Hay que hacer lo justo y necesario, lo que amerita la jugada y no forzar nada".

A la hora de hablar del momento que vivieron en Colón cuando se hicieron cargo del plantel reveló: "Había mucha tensión, tanto deportiva como institucional. El equipo estaba en una situación muy complicada y el objetivo era muy claro: sostener la categoría. La predisposición de los futbolistas ayudó mucho y se pudo salir adelante".

En el final, Protti habló de lo que viene para el 2026 y manifestó: "Ahora hay un contexto de mayor tranquilidad. Llegaron nuevos dirigentes, se renovaron las esperanzas y en consecuencia el desafío es armar algo que ilusione".