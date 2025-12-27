Milei celebró la aprobación del Presupuesto y anticipó las reformas que el Gobierno buscará implementar en 2026

Tras haber logrado la aprobación del Presupuesto 2026, el presidente sostuvo que junto a su gabinete lograron quebrar “la inercia de cien años de decadencia”.

El presidente Javier Milei volvió a referirse a las victorias legislativas que se anotó La Libertad Avanza en el Congreso y dio detalles del panorama de reformas que impulsará el Gobierno en 2026. Durante una entrevista, el mandatario sostuvo que durante el 2025 el Gobierno le puso fin a “la inercia de cien años de decadencia”.

“El 2025 fue el año donde quebramos la inercia de cien años de decadencia. Y sin lugar a dudas, de cara al 2026 estamos fuertemente comprometidos y sustanciados en iniciar el camino de la reconstrucción de Argentina”, aseguró el jefe de Estado.

En la Casa Rosada están celebrando los recientes triunfos parlamentarios: el pasado viernes, el oficialismo logró aprobar el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, que pasó la prueba en la Cámara alta.

Milei adelantó las reformas planificadas

Sobre el próximo año, el presidente adelantó: “Tenemos ya un plan de comisión para el caso de la modernización laboral y estamos trabajando también en la nueva ley de glaciares para poder delegar a las provincias que determinen cuál es la zona de paredes glaciales y así dar un fuerte impulso a las actividades vinculadas, por ejemplo a la minería. También ahora que ya tenemos Presupuesto, estamos en condiciones de trabajar en la reforma tributaria, y obviamente con el endurecimiento de las penas en el Código Penal”.

En diálogo con Radio Mitre, Milei volvió a referirse a la aprobación de la partida presupuestaria para el año entrante, a la que calificó de ser un “hito histórico” que se alcanzó en la que definió como “probablemente la jornada legislativa más importante de la historia argentina”.

Poniendo el énfasis en la importancia del “déficit cero”, recordó que en la Argentina hubo “22 crisis desde comienzo del siglo XX a hoy” y consideró que 20 de ellas tuvieron “origen fiscal y se reparten entre alto y escandalosamente alto”.

En este último caso, enumeró ejemplos como el Rodrigazo, en el que el déficit representaba “14 puntos del PBI” e hizo otras menciones: "En el 81, 11; en el 89, 8; y en la convertibilidad 7. Nosotros heredamos un déficit de 15 puntos”.

“Afortunadamente pude rodearme de un equipo de gente hiper talentosa y hoy en el mundo se habla del milagro económico argentino. Y la primer pieza de ese andamiaje fue lograr el equilibrio fiscal”, destacó.

Y sumó: “Lo primero que hay que entender es que en el déficit cero hay una cuestión moral (..) Si vos tenés, lo vas a tener que financiar y si lo hacés con deuda es como si nos fuéramos de fiesta y cuando llega el momento de pagar la cuenta, la tiene que pagar mi nieto. Porque la deuda son impuestos futuros que pagan las generaciones que ni siquiera nacieron”.

Así, arremetió contra la emisión monetaria y su efecto inflacionario, asegurando que es algo “aberrante porque es un impuesto implícito con el que básicamente le metés la mano en el bolsillo a la gente porque esos pesos valen menos”.

“A toda esa situación de robo sistemático de la política sobre la Argentina hoy le pusimos un freno y es déficit cero. Además, a diferencia de otros gobiernos que lo alcanzaron subiendo impuestos, nosotros lo hicimos bajando el gasto público y lo bajamos tanto que le devolvimos a los argentinos de bien 2.5 puntos del PBI en reducción de impuestos”, agregó.

Por otro lado, el presidente también se refirió a la aprobada ley de Inocencia Fiscal. Según detalló, la misma era necesaria porque “si bien el sistema jurídico argentino sostiene que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario en materia tributaria éramos todos culpables”.

El mandatario consideró que la política había vulnerado “una cuestión constitucional básica en el derecho, que es la presunción de inocencia”. Y en este sentido, sentenció: “Debe ser una de las leyes más importantes de los últimos 100 años, ya que es la ley que restaura el principio de inocencia en temas impositivos”.

Durante la extensa entrevista, el presidente también elogió el trabajo de todo su gabinete. “Estamos frente a personas que están buscando la gloria y que dejan la vida en esto. Y que sobre todas las cosas entienden que siempre se eligen los instrumentos acorde a los valores éticos y morales y que eso está por encima del utilitarismo de la política”, dijo.

Las reformas que se vienen en 2026

De cara al próximo año, el jefe de Estado adelantó que desde el oficialismo se encuentran en condiciones de “avanzar en la reforma tributaria y en el endurecimiento de las penas en el código penal” y, tras el paso de las extraordinarias para tratar proyectos como el cambio en la ley de Glaciares y la reforma laboral, buscarán seguir en ordinarias con el Consejo de Mayo.

Así, Milei aseguró estar en condiciones para llamar a extraordinarias en el mes de febrero. Cabe destacar que el Gobierno llamará a sesionar el 10 de dicho mes, para comenzar el debate de la “modernización laboral” y la modificación de la Ley de Glaciares.

“La idea es que ahora cuando se reabran las extraordinarias sigamos trabajando arduamente para sacar estos proyectos y después, una vez terminado esto, a lo largo del año vamos a seguir avanzando con lo que es el Consejo de Mayo, dentro de las reformas que tenemos planeadas”, anticipó.

La agenda del Congreso para los primeros meses de 2026

Tras una extensa jornada de expositores informativos en la que se iba garantizar el dictamen mayoritario de reforma laboral, el Gobierno anunció que prorrogaría su tratamiento para una segunda etapa de las sesiones extraordinarias, el 10 de febrero. Su objetivo inicial era obtener media sanción en dichos días pero el oficialismo eligió priorizar la aprobación del Presupuesto 2026, finalmente lograda.

Por su lado, las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado aprobaron el martes el dictamen del proyecto que propone modificaciones a la Ley de Glaciares (Ley 26.639). Tras una jornada de exposiciones, el tratamiento en el recinto quedó previsto para el mismo 10 de febrero.

Por último, el Ejecutivo insistirá nuevamente con cambios para la ley de Salud Mental una vez que inicien las sesiones ordinarias en el Congreso en marzo de 2026. Anteriormente, lo había intentado durante la discusión de la ley Bases.