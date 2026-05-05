"Unión intentó por todas las vías amistosas, pero Racing no respondió más"

Horacio Coutaz, prosecretario de Unión confirmó el reclamo ante la Cámara de Disputas de AFA ante la falta de respuestas por parte de Racing

El conflicto entre Unión y Racing por la venta de Juan Ignacio Nardoni a Gremio está lejos de solucionarse y por ese motivo, la dirigencia rojiblanca decidió accionar realizando un reclamo ante la Cámara de Disputas de la AFA.

En diálogo con Radio Gol 96.7, el prosecretario de Unión Horacio Coutaz habló sobre la relación que mantienen con la dirigencia de Racing por este tema, pero además habló sobre otras cuestiones.

Coutaz y un repaso por distintos temas

"Presentamos un reclamo por rendición de cuentas por Balboa porque hay facturas de representación que no nos cierran. Intentamos todas las vías amistosas pero no hubo más respuestas de Racing", aseguró.

Y en cuanto la venta de Nardoni, explicó: "Por Nardoni, los números que se mencionan en los medios (8 millones + 2 en bonos) no son los que figuran en el contrato que pudimos ver nosotros (6 brutos + 2 en objetivos). Por lo cual, Racing está incumpliendo desde el primer pago que recibió".

"Estamos a punto de levantar el embargo por el tema Malcorra; ya se firmó el acuerdo y se empezó a pagar, es cuestión de horas que la cuenta del club esté liberada", reveló Coutaz.

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Consultado por lo de Jerónimo Domina contó: "El reclamo por Domina ante el Cádiz está avanzado. FIFA ya hizo la liquidación por pasaporte deportivo y el monto a cobrar ronda los 350.000 euros".

A la hora de hablar sobre posibles salidas dijo: "Mateo Del Blanco es uno de los pocos jugadores con cláusula de rescisión blindada. Está prevista en un solo pago y no en cuotas".

Y por último mencionó la deuda de Talleres por el pase de Mosqueira "Lo de Talleres es distinto; hay una deuda por Mosqueira pero el diálogo con ellos es fluido. Incluso nos mostraron los contratos de Portillo a River apenas se cerró la venta"