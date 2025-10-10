El gobierno de Santa Fe comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, quiere "cada vez más policías" con armas de baja letalidad en las calles.

Pasado un mes desde que se repartieron las primeras pistolas Taser en Rosario y Santa Fe, el balance de las autoridades sobre su implementación es netamente positivo.

De hecho, el gobierno de Santa Fe empezó a preparar una segunda compra de armas eléctricas para ampliar la posibilidad de uso bajo el nuevo protocolo de actuación de la policía.

El ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, le confirmó este viernes en declaraciones a la emisora LT8 que ampliarán el equipamiento en 2026. "Ya estamos armando y viendo los detalles presupuestarios para el año que viene", señaló durante una rueda de prensa tras el último operativo en el que se emplearon los artefactos.

En base a la evaluación de los procedimientos realizados en Rosario, el funcionario dejó en claro que las Taser llegaron para quedarse. En base a ese objetivo, anticipó que las próximas pistolas adquiridas se distribuirán gradualmente "para que cada vez mas policías puedan con esta herramienta tan valiosa" a la hora de resolver un conflicto. También confirmó que están a punto de sumar las lanzadoras Byrna, otra alternativa a las armas de fuego.

¿Cuántas veces se usaron las pistolas Taser?

En el último mes, se registraron tres operativos policiales con armas eléctricas en la ciudad de Rosario. El primero se llevó a cabo el domingo 28 de septiembre, cuando una mujer agredió a una suboficial y trató de evitar un arresto tras una denuncia por violencia de género.

El segundo procedimiento se realizó el último domingo en la cochera de un edificio de Necochea al 1600. En este caso, los agentes le dieron un shock eléctrico a un hombre que se había autolesionado en el barrio Martin.

Video: la Policía de Santa Fe empleó por primera vez una pistola Taser para reducir a una agresora

La tercera y última intervención se llevó a cabo este jueves a la noche en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno. Una mujer de 27 años fue aprehendida después de la descarga en la esquina de Cafferata y Santa Fe, donde había sido acusada por agresiones a otra persona y a un integrante de las fuerzas de seguridad provinciales.

De acuerdo al reporte oficial, María Belén R. le dio dos puñetazos en el casco al suboficial que trató de identificarla. En vez de acatar la voz de alto, la muchacha mantuvo su actitud hostil y finalmente quedó inmovilizada sobre la vereda por el disparo de una Taser.

Antes de esta maniobra, una mujer que salía de la estación de colectivos dijo que la acusada le había tirado piedras. Más tarde, los efectivos secuestraron un trozo de cemento como evidencia y la llevaron hasta la comisaría 2ª a la espera de la intervención de la Justicia provincial.

Cococcioni destacó las ventajas de las pistolas Taser

"Hace pocas semanas que arrancamos, pero la resolución de estos tres casos en Rosario ha sido exitosa a nuestro criterio", aseguró el ministro de Justicia y Seguridad santafesino. En su repaso general indicó que si la policía no hubiera tenido las Taser, "el personal se hubiera visto en un situación muy compleja de resolver mediante enfrentamiento físico o arma de fuego".