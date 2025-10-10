Unión busca volver a la senda del triunfo visitando a Central Córdoba por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, sigue con el rendimiento en baja y perdió 3-1, por los goles de Jonathan Galván, Lucas Besozzi y Matías Parelló; descontó Agustín Colazo. Hace cuatro que el Tate no gana.
El minuto a minuto de Central Córdoba y Unión
Central Córdoba superó a Unión 3-1 en Santiago del Estero y sube varios lugares en la zona A, por la fecha 12 del Clausura
Por Ovación
El partido se juegó en el estadio Madre de Ciudades, con arbitraje de Andrés Gariano y transmisión de UNO 106.3 a través del equipo Dial Deportivo.
Formaciones de Central Córdoba y Unión
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván y Braian Cufré; Diego Barreda; Matías Vera, Fernando Juárez, Leonardo Heredia, Lucas Besozzi; y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.
Unión:Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Augusto Solari, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Nicolás Palavecino; y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Goles: PT 34' Jonathan Galván (CC); ST 16' Lucas Besozzi (CC), 33' Agustín Colazo (U) y 49' Matías Parelló (CC).
Estadio: Madre de Ciudades (Santiago del Estero).
Árbitro: José Castelli.
VAR: Gastón Monsón Brizuela.