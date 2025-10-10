Uno Santa Fe | Unión | Unión

El minuto a minuto de Central Córdoba y Unión

Central Córdoba superó a Unión 3-1 en Santiago del Estero y sube varios lugares en la zona A, por la fecha 12 del Clausura

Ovación

Por Ovación

10 de octubre 2025 · 16:27hs
El minuto a minuto de Central Córdoba y Unión

Prensa Unión
El minuto a minuto de Central Córdoba y Unión

IG cacc.sde
El minuto a minuto de Central Córdoba y Unión

Prensa Unión
El minuto a minuto de Central Córdoba y Unión

Prensa Unión
El minuto a minuto de Central Córdoba y Unión

Unión busca volver a la senda del triunfo visitando a Central Córdoba por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, sigue con el rendimiento en baja y perdió 3-1, por los goles de Jonathan Galván, Lucas Besozzi y Matías Parelló; descontó Agustín Colazo. Hace cuatro que el Tate no gana.

El partido se juegó en el estadio Madre de Ciudades, con arbitraje de Andrés Gariano y transmisión de UNO 106.3 a través del equipo Dial Deportivo.

Live Blog Post

Comenzó el partido: Unión ya visita a Central Córdoba

Se puso en marcha en el estadio Madre de Ciudades el cotejo entre Central Córdoba y Unión por la fecha 12 de la zona A del Clausura. Hubo un minuto de silencio por la muerte de Miguel Russo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1976737128278057321&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

6 minutos: Tarragona no llegó para el primero de Unión

Buena acción colectiva por la izquierda con un centro de Mateo Del Blanco que no pudo contectar Cristian Tarragona. Picante Unión en el inicio.

Tarragona.jpg
Live Blog Post

10 minutos: Vargas salvó a Unión

Central Córdoba comienza también a llevar peligro con Moyano y fue clave un cruce de Vargas para salvar a Unión.

Lautaro Vargas

Live Blog Post

11 minutos: el travesaño jugó a favor de Unión

Tiro de Heredia para Central Córdoba que dio en el travesaño y permitió que luego controle el arquero de Unión. Mejor el local ahora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1976739712602616262&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

18 minutos: Unión no logra hacer pie y le cuesta progresar en ataque

Tras un inicio parejo, Unión no pudo sostener la idea y tiene complicaciones para defender y atacar.

Unión Central Córdoba Nicolás Paz.jpeg
Live Blog Post

25 minutos: Madelón, molesto por el andar de Unión

Unión no logra enchufarse y Central Córdoba es quien domina, por lo que el DT no para de dar indicaciones.

Leonardo Madelón
Live Blog Post

30 minutos: Unión se quiere despertar

Tras pasarla mal, Unión comienza a dar indicios de acomodarse, progresar y atacar por las bandas, a la postre la principal arma. De igual modo, es mejor Central Córdoba. Están 0-0 y paran a hidratarse.

Unión Central Córdoba Lautaro Vargas.jpeg
Live Blog Post

34 minutos: Central Córdoba se pone en ventaja ante Unión

Galván ganó en el área para marcar el 1-0 de Central Córdoba ante un Unión que no hace pie en Santiago del Estero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1976745815604330991&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Final del primer tiempo: Unión pierde con Central Córdoba

Concluyó el acto inicial en el Madre de Ciudades, con la victoria parcial de Central Córdoba 1-0 ante Unión por la fecha 12 de la zona A del Clausura.

Central Córdoba Unión Mauricio Martínez
Live Blog Post

Arrancó el segundo tiempo: Unión busca darlo vuelta ante Central Córdoba

Se puso en marcha el complemento en el Madre de Ciudades, donde Unión va por la remontada ante Central Córdoba, que gana 1-0. Madelón mete mano: Estigarribia por Palavecino.

image
Live Blog Post

4 minutos ST: Unión salió picante en busca del empate

En apenas unos instantes, Unión hizo más en ataque que en todo el primer tiempo, ahora con el peso de Estigarribia en el área, que no estuvo rápido para resolver.

Central Córdoba Unión Palavecino
Live Blog Post

10 minutos ST: Grella debuta en Unión

A la cancha el pibe en lugar de un livianito Fragapane, que otra vez no aportó nada en Unión. Gana Central Córdoba 1-0.

image
Live Blog Post

16 minutos ST: Central Córdoba pone el 2-0 ante Unión

Besozzi, que lo vuelve loco a Vargas, marcó el 2-0 para Central Córdoba cuando Unión estaba justo un poco mejor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1976757740841169162&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

22 minutos ST: Unión ya siente el cansancio y no reacciona

Unión ya siente el rigor de estar atrás en el marcador ante Central Córdoba y no reacciona. Pierde 2-0.

image
Live Blog Post

27 minutos ST: Estigarribia tuvo el descuento para Unión

Cabezazo de Estigarribia que tenía destino de gol para Unión, pero el arquero de Central Córdoba tapó de manera formidable.

Marcelo Estigarribia
Live Blog Post

28 minutos ST: Madelón mueve más piezas en Unión

Adentro Profini, Palacios y Colazo por Martínez, Solari y Tarragona en Unión tratando de buscar nuevas opciones para darlo vuelta ante Central Córdoba.

image
Live Blog Post

33 minutos ST: Unión descuenta ante Central Córdoba

El ingresado Agustín Colazo (primer gol) pone el descuento para Unión ante Central Córdoba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1976762018435653730&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Final del partido: Unión perdió 3-1 ante Central Córdoba

Unión volvió a jugar mal y cayó en Santiago del Estero 3-1 por la fecha 12 de la zona A del Clausura. Sobre la hora llegó el último gol de Matías Perelló.

image

Formaciones de Central Córdoba y Unión

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván y Braian Cufré; Diego Barreda; Matías Vera, Fernando Juárez, Leonardo Heredia, Lucas Besozzi; y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Unión:Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Augusto Solari, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Nicolás Palavecino; y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Goles: PT 34' Jonathan Galván (CC); ST 16' Lucas Besozzi (CC), 33' Agustín Colazo (U) y 49' Matías Parelló (CC).

Estadio: Madre de Ciudades (Santiago del Estero).

Árbitro: José Castelli.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.

Unión Central Córdoba Clausura
Noticias relacionadas
la honestidad brutal de madelon: quizas sumamos mucho de golpe y no fue saludable

La honestidad brutal de Madelón: "Quizás sumamos mucho de golpe y no fue saludable"

se termino la magia: union se derrumbo en santiago y profundizo su crisis en el clausura

Se terminó la magia: Unión se derrumbó en Santiago y profundizó su crisis en el Clausura

colazo, tras la caida de union: los equipos ya nos conocen, pero aun estamos entre los ocho

Colazo, tras la caída de Unión: "Los equipos ya nos conocen, pero aún estamos entre los ocho"

las chicas de union visitan a lanus en busca del sonado ascenso a primera division

Las chicas de Unión visitan a Lanús en busca del soñado ascenso a Primera División

Lo último

Media sanción para la ley de educación financiera: en qué consiste la iniciativa que impulsa la formación desde las aulas

Media sanción para la ley de educación financiera: en qué consiste la iniciativa que impulsa la formación desde las aulas

Martínez, sobre el bajón de Unión: Los rivales ya nos están conociendo

Martínez, sobre el bajón de Unión: "Los rivales ya nos están conociendo"

La reflexión de Solari en Unión: Hay que volver a las bases y recuperar lo bueno que hicimos

La reflexión de Solari en Unión: "Hay que volver a las bases y recuperar lo bueno que hicimos"

Último Momento
Media sanción para la ley de educación financiera: en qué consiste la iniciativa que impulsa la formación desde las aulas

Media sanción para la ley de educación financiera: en qué consiste la iniciativa que impulsa la formación desde las aulas

Martínez, sobre el bajón de Unión: Los rivales ya nos están conociendo

Martínez, sobre el bajón de Unión: "Los rivales ya nos están conociendo"

La reflexión de Solari en Unión: Hay que volver a las bases y recuperar lo bueno que hicimos

La reflexión de Solari en Unión: "Hay que volver a las bases y recuperar lo bueno que hicimos"

La honestidad brutal de Madelón: Quizás sumamos mucho de golpe y no fue saludable

La honestidad brutal de Madelón: "Quizás sumamos mucho de golpe y no fue saludable"

River e Independiente Rivadavia, con todo definido para el duelo de Copa Argentina

River e Independiente Rivadavia, con todo definido para el duelo de Copa Argentina

Ovación
La reflexión de Solari en Unión: Hay que volver a las bases y recuperar lo bueno que hicimos

La reflexión de Solari en Unión: "Hay que volver a las bases y recuperar lo bueno que hicimos"

Martínez, sobre el bajón de Unión: Los rivales ya nos están conociendo

Martínez, sobre el bajón de Unión: "Los rivales ya nos están conociendo"

Colazo, tras la caída de Unión: Los equipos ya nos conocen, pero aún estamos entre los ocho

Colazo, tras la caída de Unión: "Los equipos ya nos conocen, pero aún estamos entre los ocho"

Las chicas de Unión visitan a Lanús en busca del soñado ascenso a Primera División

Las chicas de Unión visitan a Lanús en busca del soñado ascenso a Primera División

¿Se baja una de las listas para las elecciones en Colón?

¿Se baja una de las listas para las elecciones en Colón?

Policiales
Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos