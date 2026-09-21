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Franco Colapinto en F1: cómo será su nuevo desafío en el GP de Azerbaiyán

Colapinto volverá a competir con Alpine en una nueva fecha de la Fórmula 1. La actividad comenzará el jueves y la carrera se disputará el sábado.

Ovación

Por Ovación

21 de septiembre 2026 · 12:26hs
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Franco Colapinto en F1: cómo será su nuevo desafío en el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto se prepara para afrontar un nuevo fin de semana de Fórmula 1 junto a Alpine. El argentino será parte del Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la decimoquinta jornada del campeonato, que tendrá como escenario el exigente circuito urbano de Bakú. La competencia tendrá un cronograma especial, ya que la carrera principal se desarrollará durante el sábado.

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Colapinto, nuevamente en acción en Bakú

El trazado de Bakú será el escenario de una nueva presentación del piloto argentino. El circuito callejero tiene una extensión de 6,003 kilómetros y está compuesto por 20 curvas, con sectores muy veloces y otros especialmente técnicos.

La actividad para Colapinto comenzará el jueves. La primera práctica libre está prevista para las 5:30 de Argentina, mientras que la segunda sesión se llevará adelante desde las 9.

El viernes será el turno del último entrenamiento, también a las 5:30, antes de uno de los momentos más importantes del fin de semana: la clasificación, que comenzará a las 9 y determinará las posiciones de partida para la carrera.

El argentino llega a esta fecha luego de protagonizar una destacada actuación en España. Allí terminó séptimo y consiguió sumar puntos importantes, alcanzando las 27 unidades en el campeonato.

¿Por qué la carrera será el sábado?

El Gran Premio de Azerbaiyán tendrá una programación diferente a la habitual dentro de la Fórmula 1. La competencia principal no se correrá el domingo, sino el sábado 26 de septiembre a partir de las 8 de la mañana, horario argentino.

La modificación del calendario está relacionada con el Día del Recuerdo, una jornada conmemorativa que se celebra en Azerbaiyán el 27 de septiembre.

En cuanto al campeonato, Andrea Kimi Antonelli llega como líder con 292 puntos. El piloto de Mercedes aventaja por 81 unidades a George Russell, su compañero de equipo. Además, viene de quedarse con las últimas dos carreras disputadas, en Países Bajos y España.

Cronograma completo del GP de Azerbaiyán

  • Jueves 24 de septiembre: práctica libre 1, 5:30.

  • Jueves 24 de septiembre: práctica libre 2, 9:00.

  • Viernes 25 de septiembre: práctica libre 3, 5:30.

  • Viernes 25 de septiembre: clasificación, 9:00.

  • Sábado 26 de septiembre: carrera, 8:00.

Franco Colapinto Fórmula 1 Gran Premio
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