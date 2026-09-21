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Estudiantes visita a Lanús con rotación y la mira puesta en los playoffs

Estudiantes enfrenta a Lanús este lunes por la fecha 10 del Clausura. Medina realizará una rotación parcial luego del desgaste de la Copa Libertadores.

Ovación

Por Ovación

21 de septiembre 2026 · 11:28hs
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Estudiantes visita a Lanús con rotación y la mira puesta en los playoffs

Estudiantes de La Plata afrontará este lunes un nuevo compromiso por el Torneo Clausura cuando visite a Lanús en el estadio Néstor Díaz Pérez. El equipo de Alexander Medina llega con el envión de haber alcanzado las semifinales de la Copa Libertadores, pero necesita sumar en el ámbito local para acercarse a los puestos de clasificación y mantenerse en la pelea de la tabla anual.

LEER MÁS: Estudiantes podría jugar las semifinales de Libertadores fuera de su estadio

Medina prepara varios cambios ante Lanús

Luego del enorme desgaste que significó la serie ante Corinthians en San Pablo, Alexander Medina decidió realizar una rotación parcial para el encuentro ante el Granate. El entrenador mantendrá a varios de los habituales titulares, aunque también les dará una oportunidad a futbolistas que vienen teniendo menos minutos.

Eros Mancuso, Tomás Palacios, Baltasar Rodríguez y Guido Carrillo estarán entre los suplentes, mientras que Joaquín Correa no podrá estar debido a una lesión muscular.

Entre las novedades del equipo aparecen Eric Meza, Gastón Benedetti, Gabriel Neves y Adolfo Gaich, quienes tendrán la posibilidad de comenzar desde el arranque. También será titular Fabricio Pérez.

El objetivo del Pincha será trasladar al campeonato local el buen momento que atraviesa después de la clasificación continental. Actualmente, Estudiantes se encuentra fuera de la zona de playoffs del Grupo A y necesita sumar ante un rival directo.

Un duelo clave por la clasificación

Lanús también llega al partido con objetivos importantes. El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino busca meterse en la fase final del torneo y, además, pelea por una clasificación a competencias internacionales de 2027.

Por ese motivo, el encuentro en La Fortaleza tendrá un valor especial para ambos equipos. Estudiantes intentará hacerse fuerte pese a las variantes y al cansancio acumulado, mientras que el Granate buscará aprovechar su localía para sumar ante un rival de jerarquía.

El equipo que pondría Estudiantes ante Lanús

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Adolfo Gaich y Joaquín Tobio Burgos.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Matías Sepúlveda y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 21.15.

Estadio: Néstor Díaz Pérez.

Estudiantes Lanús playoff
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