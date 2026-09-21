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Marcioni generó profundidad y cumplió con lo que buscaba Delfino en la goleada de Colón

Julián Marcioni contó cómo habló con Delfino para ocupar espacios en ataque junto a Bonansea y generar peligro y hablo sobre la importancia de la victoria.

Ovación

Por Ovación

21 de septiembre 2026 · 10:37hs
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Julián Marcioni fue clave en ataque y aportó profundidad para la goleada de Colón.

Julián Marcioni fue clave en ataque y aportó profundidad para la goleada de Colón.

Julián Marcioni tuvo una actuación destacada en la goleada de Colón y fue una de las claves para darle profundidad al ataque. El delantero había hablado con Iván Delfino sobre la posibilidad de jugar más adelantado y aprovechar los espacios junto al Bonansea. Tras el triunfo, valoró la reacción del equipo después de tres derrotas consecutivas y destacó su carácter.

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Marcioni generó la profundidad que buscaba Delfino

Marcioni apareció en una posición más adelantada y encontró espacios para asociarse con el Tanque. Esa variante fue una de las alternativas que había trabajado con Delfino durante las últimas semanas y terminó dando resultado dentro del campo de juego.

“Lo hablé con Iván hace un par de semanas, que me meta por ahí, que me sentía cómodo jugando arriba con el Tanque y ubicándome en los espacios que deja”, explicó el jugador luego del encuentro.

El delantero contó que el entrenador confió en su propuesta y destacó la posibilidad de haber tenido una actuación importante para el equipo. “Por suerte confió en mí y tuve un gran partido”, sostuvo Marcioni.

El carácter de Colón después de las tres derrotas

La victoria también tuvo un significado especial para el plantel luego de una seguidilla negativa. Colón venía de tres derrotas consecutivas y necesitaba recuperar confianza, algo que consiguió con una contundente actuación.

“Muy contento de esta victoria, la necesitábamos después de tres derrotas seguidas”, manifestó Marcioni. El futbolista remarcó además la respuesta del grupo y el carácter que mostró para sobreponerse al momento adverso.

“Seguimos demostrando el carácter que tiene este equipo y seguimos peleando arriba”, afirmó. Para Marcioni, el triunfo representa un impulso importante para mantener el objetivo y continuar demostrando dentro de la cancha por qué Colón quiere seguir peleando en los puestos de arriba.

Julián Marcioni Colón Delfino
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