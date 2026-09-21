El Torero Retamoso le ganó por KOT a Garateguy en Sionista de Paraná

El púgil santafesino Nahuel Retamoso se impuso por KO técnico en el octavo asalto a Toti Garateguy en la velada organizada por Cloroformo López en la capital entrerriana.

En un evento muy bien organizado y con un gran marco de público, en el estadio Moisés Flesler, ubicado en Enrique Carbó 149, bajo la organización del excampeón Argentino y Sudamericano Ulises Cloroformo López, el púgil santafesino Nahuel Retamoso entrenado por Osvaldo Salami y Walter Zoccola en el gimnasio Olimboxing de la ciudad de Santa Fe se impuso por la vía rápida ante el local Dimas Garateguy. Un muy buen regreso para el Torero santafesino de 31 años, que logró imponerse con autoridad y no dejar ningún tipo de dudas.

Estaban previstos otros tres combates profesionales, pero solamente se concretaron dos, ya que en el que debían sostener Pablo Romero con Nicolás Pagliaruzza, el primero de los nombrados estaba tres kilos por encima del límite establecido para la categoría Superligero en el pesaje. Además se produjo la victoria de Milagros Segovia del Club Ministerio por puntos ante Daiana Loyola de Córdoba en un combate pautado a cuatro asaltos.

El Torero Retamoso junto a su equipo de trabajo del gimnasio Olimboxing de Santa Fe.

Retamoso dejó su sello en Sionista de Paraná

En el combate de fondo del pleito pautado a ocho asaltos en categoría welter, el santafesino Nahuel Retamoso se impuso con autoridad ante un duro rival que dio batalla pero que en el cuarto asalto no pudo aguantar lo que ya habían sido algunas caídas previas. El Torero fue muy eficiente, muy concentrado, y por eso consiguió vencer por la vía rápida a Dimas Garateguy de la ciudad de Paraná pero que entrena en el Club Atlético Colón.

"Nahuel laburó muy bien la pelea, desde el primero al séptimo round, llevó adelante todo lo que había trabajado, y después lo pudo tumbar en el octavo a Garateguy. Así que es un muy buen triunfo, de visitante, que siempre es un tema muy a tener en cuenta" le dijo Walter Zoccola a UNO Santa Fe.

El Torero, que hizo un muy buen combate, subrayó que "esto es producto del trabajo que se hizo en la preparación, con mucha persistencia y concentración. Le quiero dedicar este triunfo a mi mujer y mis hijos, a mi familia y amigos que estuvieron haciéndome el aguante en Paraná. También no me quiero olvidar de agradecer a García GNC, que sin la ayuda de ellos sería mucho más difícil la preparación".

Es importante señalar que con este triunfo antes del límite, Retamoso, se lleva su historial en 14 combates, a 8 victorias, dos por la vía rápida, y seis derrotas. En la pelea ante Dimas Garateguy, fue árbitro Raúl Albornoz, mientras que como jueces actuaron Raúl Digiovani, Osvaldo Muñoz y Mariela Carina Santini. La supervisión estuvo a cargo de Héctor Bergara de la comisión municipal de box de la ciudad de Paraná.

Además de los dos combates profesionales, en la que se registró el triunfo de Retamoso del Olimboxing sobre Garateguy del Club Colón y la victoria de Milagros Segovia de la ciudad de Paraná sobre Maira Dayana Loyola de la provincia de Córdoba por puntos en el duelo de semifondo, pactado a cuatro rounds en la categoría Mosca, la cartelera contó con seis pleitos entre púgiles aficionados.

El santafesino Esteban Díaz del gimnasio Willie Pep, entrenado por Nacho Doldán en el barrio Roma derrotó por puntos a Walter González del Team Peligro. Por su parte, Eduardo Jaime RSC en el 3° asalto a Germán Aguilera de la escuela KO Martínez, y Jonathan Córdoba de la ciudad de Concordia lo hizo por RSC 3° a Valentino Viana de Colón. Además, Jerónimo WIld del Toa Fhigt superó por puntos a Iván Frutos del Boxing Paraná y Zamira Beber del Paya Box de la capital entrerriana le ganó por puntos a Belquis Olivera del TNC Boxing.