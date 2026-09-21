Alianza de Santo Tomé es el único puntero e invicto del Promocional

En un reñido cotejo, Alianza venció a Colón y quedó como único líder del Promocional. Además, mantiene el invicto y se consolida en la cima

Alianza de Santo Tomé se quedó con un triunfo clave ante Colón de Santa Fe y, después de una nueva jornada del Torneo Promocional , se convirtió en el único puntero e invicto de la competencia.

El elenco de la vecina ciudad protagonizó un partido muy disputado ante el Sabalero, pero terminó imponiéndose para quedarse con tres puntos que tienen un valor especial: no solo le permitieron mirar a todos desde arriba, sino también reinar en soledad.

Con este resultado, Alianza sostiene su condición de invicto y aprovechó la jornada para despegarse del resto. El equipo santotomesino viene mostrando regularidad y ahora disfruta de una posición privilegiada en la pelea por el campeonato.

TORNEO PROMOCIONAL - FECHA 7

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE

Unión y Progreso A 82 (Giuliano Veneziano 11) - Colón (SJ) 60 (Matías López 14)

Regatas (SF) 70 (Lucas Ezcurra 16) - Atlético Franck B 31 (Rodrigo Ibarra 7)

Alianza (ST) 59 (Juan Almada 20) - Colón (SF) 56 (Agustín Mercado 17)

Atlético Franck A 75 (Nicolás Pérez 22) - Central Rincón 47 (Marcos Piedrabuena 18)

Unión y Progreso B 59 (Joaquín Vázquez 11) – Alumni 57 (Marcos Chelini 12)

Kimberley 72 (Lucas Widder 21) - Santa Rosa 39 (Pablo Vaira 8)

TABLA DE POSICIONES

Alianza 14 (7-0); Colón (SF) 13 (6-1); Unión y Progreso A, Kimberley y Atlético Franck A 12 (5-2); Regatas (SF) y Unión y Progreso B 11 (3-4); Colón (SJ) y Alumni 9 (2-5); Central Rincón y Santa Rosa 8 (1-6); Atlético Franck B 7 (0-7)