Un juvenil de Recreo se sumó al plantel profesional de Boca

La ciudad de Recreo tiene motivos para alegrarse. Es que uno de sus jóvenes futbolistas tendrá la posibilidad de jugar al lado de los más grandes del fútbol argentino.

Luis Vázquez firmó su primer contrato con Boca y charló con Revista Deportiva, programa que se emite en FM Power Max 104.5. "Empecé a jugar en las inferiores de Nobleza. Posteriormente, surgió la posibilidad de probarme en Patronato donde logré quedar, luego de probarme en la institución de Paraná y jugar algunos partidos en Primera apareció el club Xeneize. Sucedió todo muy rápido”

La joven promesa local recordó al periodista deportivo Cristian Alvarenga, a una persona que tuvo mucho que ver con su presente. “Oscar Regenhardt influyó mucho futbolísticamente, tanto en las inferiores como en la primera división de Patronato de Paraná. No dejo de mencionarlo. Hoy, me toca vestir la camiseta de Boca gracias a todas las acciones de él”.

Con respecto a la posición dentro del campo de juego, Luis Vázquez dijo que es "9, un centrodelantero nato". Resaltó que siempre hay que estar con hambre de gol. Además, mencionó que es importante quedar de frente al arco para convertir. “Me fijo mucho y trato de imitar a mi ídolo, que es el polaco Robert Lewandowski”.

El futbolista oriundo de nuestra ciudad, dijo que no se olvida de sus raíces y siempre que puede se hace un tiempo para visitar a Nobleza de Recreo, el club de sus amores que lo vio nacer futbolísticamente.

Selección Sub 18

“Es una alegría inmensa estar en la juvenil, no me lo esperaba, fue una preselección, los chicos me incorporaron rápido al grupo, hice goles y me pude integrar muy bien al grupo que ya venía conformado” sostuvo Vázquez.

Transacción

Boca, compró el 60% de su ficha en 400.000 dólares. El 40% restante continuará siendo de Patronato de Parána.