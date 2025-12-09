Un púgil santotomesino tuvo un debut soñado en Cosquín

En el festival Futuros Campeones, organizado por Arano Box, el Chinito Damián González de Santo Tomé debutó en Cosquín, ganando por KOT3 ante el Riojanito Corzo

En el marco del programa de desarrollo cordobés, ante un colmado Centro de Congresos y Convenciones de la ciudad de Cosquín, en la provincia de Córdoba, con la organización de Arano Box , se registró un duelo entre debutantes. En el que el santotomecino Damián el Chinito González (62,700) venció por KOT3 a Santiago el Riojanito Corzo (63,700).

Se produjo el debut profesional del boxeador de la ciudad de Santo Tomé, Damián el Chinito González, quien le ganó por KOT técnico en el tercer round en Cosquín, en una velada organizada por Arano Box, a Santiago el Riojanito Corzo, que en realidad es oriundo de la localidad de Santa María, en la provincia de Córdoba.

Damián Catriel González, tiene 20 años, es oriundo del barrio Las Vegas de la ciudad de Santo Tomé, y representa al gimnasio Peri Boxing Club a cargo del entrenador Walter Rivero. El Chinito logró cumplir su sueño de debutar como púgil rentado, y lo hizo de muy buena manera: con una victoria y por la vía rápida, en una temporada que le será inolvidable.

El púgil santafesino le dijo a UNO Santa Fe que "la verdad, es que desde un principio fue todo un sueño. Porque, si bien es algo que había soñado, y me sentía muy bien, no tuve nervios ni miedo, era como que estaba muy contento por haber llegado ahí. Me tocó un rival muy duro, en los tres rounds estuvimos dando todo, él pegaba duro, pero bueno, se pudo dar y por KO que fue lo que buscábamos".

image El púgil entrenado por Walter Rivero en el Peri Boxing Club de Santo Tomé hizo su debut como profesional.

Para el Chinito fue un debut como rentado casi soñado, sobre lo que afirmó que "si, fue un sueño el resultado, porque es lo que todo profesional o amateur busca y sueña con su primera pelea: ganarla. Y la verdad, es que para mí fue muy lindo haber ganado de esta manera, para eso nos entrenamos, y queremos seguir buscando resultados como este. Apuntamos a ganar, demostrar un buen boxeo, y que sea el resultado de todo lo que entrenamos".

A cerca de como fueron sus comienzos en el deporte, contó que "comencé a los 15 años, después de unos meses de entrenamiento con Walter Rivero me ofreció hacerme licencia y de ahí ya comenzó como un sueño para mí, que fue ser el mejor. Todas las metas que me fui poniendo por delante las pude ir cumpliendo. Primero ser campeón, pelear, ahora debutar. Fueron todas metas y sueños que fui cumpliendo. Ahora fue como profesional, lo estoy disfrutando, pero ya ahora nos pondremos nuevas metas".

"Actualmente tengo 20 años. El día de la pelea cumplí años, y recién me tocó pelear como a la 1 de la madrugada. Osea que peleé en el día de mi cumpleaños, que eso también es algo lindo, porque fue como un autorregalo que me di de haber peleado, y debutado justo el día de mi cumpleaños, y sobre todo que conseguir ganar" describió este boxeador que se trajo una victoria por la vía rápida desde Córdoba.

En cuanto a como es su dedicación al boxeo, González, explicó que "ahora entreno toda la semana, osea de lunes a sábados o domingos, a veces también, tomando un día de descanso o dos a veces, y entrenando todos los días. Hago dos turnos, voy al gimnasio Libertad, donde hago un poco de fierro, la parte más física, y después me voy a mi gimnasio, donde hago la parte de boxeo, técnica y mis cosas de siempre".

Boxeo amateur en Boca Juniors de Rafaela

En sus instalaciones ubicadas en la tradicional avenida Ernesto Salva y Lamadrid, el Club Boca Juniors de Rafaela fue el organizador de un festival de boxeo amateur que contó diez combates, que fueron fiscalizados por la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe.

image González venció al cordobés Corzo por la vía rápida, en Cosquín, en un evento organizado por Arano Box.

Hubo varios santafesinos peleando en Rafaela con suerte dispar. Yoana Pintos del Peri Boxing superó por puntos a Dana Astudillo del gimnasio Sposito en un pleito a cuatro rounds, mientras que Leonardo Alviso del Peri Boxing de Santo Tomé perdió frente a Joaquín Nievas de Los Ángeles Blanco por puntos en tres asaltos. Además, Cristofer Sogui de San Justo Boxing doblegó por puntos a Jeremías Cejas de Los Ángeles Blanco de Rafaela.

Por otro lado, Ángel Mercado de San Francisco superó por puntos a Nicolás Aguirre del León Boxing, Eneas Tessio de San Francisco hizo lo propio con Mateo Álvarez de Boca de Rafaela, y Esteban Gutiérrez de San Francisco a Benjamín Sequeira de Boca Juniors de Rafaela.

También se registró la victoria por puntos de Lautaro Pereyra de Estudiantes de Rafaela sobre Tomás González de San Francisco, Joaquín Nievas de Los Ángeles Blancos a Thiago Monzón del León Boxing, y Nicolás Ramírez de Los Ángeles Blanco a Lucas Bruno de San Francisco. Además, se registró el empate entre Yoana Almada de San Francisco con Priscila Ventura de Boca Juniors de Rafaela.