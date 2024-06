Una de cal y una de arena para Regatas en la Liga de Honor

Por la 10° fecha, Regatas de Santa Fe se impuso al Centro de Actividades Acuáticas Moreno (CAAM) por 11 a 8. Los goles para la escuadra santafesina dos de Agustín Trossero, dos de Mateo Rodríguez, uno de Matías Picatto, uno de Diego Campanella, uno de Santiago Scalzo y tres de Mateo Freyre. En este cotejo fue elegido Mateo Freyre como MVP, lo cual habla a las claras de su importante presencia en el equipo.

image.png Mateo Freyre volvió a convertirse en el MVP ante Moreno, y el goleador del lagunero ante River Plate.

Sensaciones de un fin de semana intenso

"Las sensaciones es que el equipo está estable, hemos jugado con dos tipos de rivales. Uno uno más directo como es River Plate, que seguramente va a estar en los play offs, y otro que es un equipo más jóven, con chicos de menor edad, que hace su primera experiencia en la Liga de Honor. Estable quiero decir que estamos encontrando, donde están las situaciones límites para nosotros" le dijo Ovidio López a UNO Santa Fe.

El entrenador del equipo de Regatas manifestó que "El partido con River fue muy parejo, en el cual nosotros arrancamos muy bien, generando muchas faltas a favor, expulsiones y penales, estamos teniendo un problemita ahí con la definición por penales, lo venimos arrastrando durante todo el campeonato, pero también en los penales que nos tocan durante los partidos. En este caso fallamos en tres oportunidades con River, y cuando tenés ese problema, generás y generás, y no concretás, el rival te los cobra".

"En los últimos tres partidos que perdimos, lo hicimos en los últimos cuartos. En el que jugamos con Progresista fue de manera muy importante, nos metieron seis goles en el último cuarto. River nos hizo cuatro en el último cuarto. Osea durante las tres primeras etapas, ellos metieron seis goles, y en el último nos meten cuatro, y es donde indudablemente estamos teniendo los problemas" indicó el director técnico de la escuadra lagunera.

image.png Ovidio López es el entrenador del plantel superior de waterpolo de Regatas de Santa Fe.

López comentó que en lo que viene debería Regatas jugar de local. "Vamos a estar más tranquilos, con nuestra gente, que siempre es importante. Por lo general, cuando jugamos en las mejores piletas del país, que son las de Buenos Aires, no tenemos más de veinte personas de público, y nosotros vamos a meter 200 personas y eso se va a sentir. Además que va a ser una alegría para nosotros. Es una pasión que tenemos de hacer estas cosas por este deporte que tenemos".

Lo que viene para Regatas de Santa Fe

Los próximos partidos son el 14 y 15 de junio con Provincial de Rosario y Näutico Avellaneda de Rosario, que sería en principio en Unión de Santa Fe. Luego se pasa para el fin de semana del 21 y 22 de junio, la semana siguiente, jugamos con River Plate y Moreno, que son los que fueron a jugar el fin de semana que pasó.

Después habrá un párate del torneo ya que en Argentina se realizará el Mundial Sub 19, en la pileta de Parque Roca, en Buenos Aires. Después vienen los últimos partidos para llegar hasta la parte de play off. Todavía no se dio el equipo nacional que va a jugar la copa del mundo, y en ese preseleccionado está el santafesino Matías Picatto.