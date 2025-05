Una estrella del tenis mundial desafía al papa León XIV

El papa León XIV, flamante pontífice elegido esta semana y el primer papa estadounidense de la historia, es fanático del tenis. Y la noticia no tardó en hacer eco en el Abierto de Italia, que se juega a pocos metros del Vaticano: el griego Stefanos Tsitsipas, ex número 3 del mundo, se ofreció a jugar un partido con él.

“¿Por qué no?”, respondió el tenista al ser consultado por The Associated Press, luego de su victoria en segunda ronda. “Siento que figuras como esta tal vez puedan enseñar cosas a los humanos. Me siento afortunado de haber estado aquí cuando eso fue anunciado”.